Ноутбук Huawei MateBook X Pro получил тонкие рамки дисплея и выдвигающуюся из клавиатуры веб-камеру

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Компания Huawei представила на выставке Mobile World Congress 2018 свой новый ноутбук MateBook X Pro. Новинка получила дизайн с тонкими боковыми гранями дисплея. Как отмечает производитель, экран занимает 91% лицевой панели.

В ноутбуке Huawei MateBook X Pro применяется сенсорный 13,9-дюймовый дисплей с разрешением 3000×2000 точек. Так как боковые рамки вокруг дисплея слишком тонкие, то для веб-камеры инженерам пришлось искать другое место размещения. В результате, выдвижная камера интегрирована в клавиатуру. Представленная модель может содержать процессор Intel Core i5 или Core i7 восьмого поколения. Также сообщается о наличии дискретной видеокарты NVIDIA GeForce MX150. Кроме того, в устройстве доступны два порта USB-C, один порт USB-A, кнопка включения питания с интегрированным сканером отпечатков пальцев и аккумуляторная батарея, которая обеспечивает до 14 часов автономной работы при обычном использовании. Масса новинки составляет 1,33 кг.

Новый ноутбук Huawei MateBook X Pro поступит в продажу этой весной по рекомендованной розничной цене от €1499.

Источник: The Verge