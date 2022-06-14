«Нова пошта» и «Укрпошта» возобновляют доставку посылок с AliExpress

«Нова пошта Глобал», входящая в группу компаний «Нова пошта», сообщила о возобновлении доставки из онлайн-магазина AliExpress. Начиная с 15 июня, украинцы снова могут заказывать товары на этой площадке с доставкой в ​​Украину «Новой почтой».

«Мы провели десятки встреч с партнёром, чтобы заверить его, что мы работаем в привычном графике и уже восстановили довоенную скорость. Теперь пользователи снова могут заказывать доставку товаров из AliExpress сразу с сайта в удобное отделение или почтомат «Нової пошти». Для этого нужно лишь указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее работающее отделение/почтомат», – заявил руководитель компании «Нова пошта Глобал» Юрий Беневитский.

До начала войны AliExpress возглавлял ТОП самых любимых зарубежных интернет-магазинов украинцев. В среднем за день клиенты компании «Нова пошта» заказывали около 2,6 тонны товаров из AliExpress.

Напоминаем, что с 12 мая «Нова пошта Глобал» возобновила доставку заказов из iHerb.

Аналогичное заявление сделала и «Укрпошта». Доставка посылок из маркетплейса AliExpress в Украину «Укрпоштой» станет доступной с 15 июня. В настоящее время доставка заказов возможна в 14 областей: Винницкую, Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Кировоградскую, Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Сумскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черниговскую, Черновицкую. Доставка в другие области будет постепенно добавляться.

Все доставляемые «Укрпоштой» заказы можно отследить. Это означает, что даже отправки с типом доставки Cainiao Super Economy с бесплатной доставкой будут отслеживаться в личном кабинете и приложении AliExpress и на сайте «Укрпошти». «Укрпошта» обслуживает такие каналы доставки из AliExpress, как Cainiao Super Economy, AliExpress Saver Shipping, AliExpress Standard и другие. Доставка заказов из AliExpress будет производиться из Китая чартерными рейсами транзитом через Почту Латвии, а оттуда в Украину.