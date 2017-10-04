«Нова пошта Интернешнл» стала эксклюзивным партнером международного экспресс-перевозчика DPDgroup в Украине, клиенты получат новые совместные услуги уже до конца 2017 года

Украинская компания «Нова пошта Интернешнл» заключила партнерское соглашение с международным экспресс-перевозчиком DPDgroup, по условиям которого компании приобретают статус эксклюзивных представителей друг друга. На данный момент партнеры работают над внедрением совместных услуг по международной доставке, главными преимуществами которых будут качество сервиса и доступная цена.

Ожидается, что клиенты получат обновленные услуги уже до конца 2017 года. Планируется внедрить адресную доставку посылок весом до 30 кг из Украины в Европу и доставку паллетированных грузов в обоих направлениях. Кроме того, в ближайших планах партнеров — налаживание курьерской доставки из стран Европы в Украину.

Условия партнерства также предполагают, что в 2018 году сети из более 2300 отделений «Нова пошта» и более 28000 точек DPDgroup в Европе будут интегрированы между собой. Для клиентов это означает, что заказать доставку можно будет из удобного отделения в Украине в любое отделение партнеров в Европе и наоборот.

«DPDgroup рада подключить Украину к своей европейской сети в сотрудничестве с таким сильным партнером. «Нова пошта» — это инновационная компания, у которой есть четкая цель сделать доставку легкой для жизни и бизнеса. Мы видим это партнерство как первый шаг на пути развития услуг доставки в Украину и из Украины», — отметил Поль-Мари Шаванн, президент GeoPost/DPDgroup.

«Международная доставка — одно из приоритетных стратегических направлений, в которых бизнес Группы «Нова пошта» будет развиваться в ближайшие годы. Поэтому эксклюзивное соглашение с европейским лидером индустрии для нас знаковый шаг. Благодаря ему мы продолжим открывать украинским клиентам европейский континент, а европейцам — нашу страну», — прокомментировал совладелец «Нова пошта» Вячеслав Климов.

Отметим, что DPDgroup — это вторая по величине международная сеть доставки посылок в Европе. Благодаря команде из 60 000 специалистов и сети из более 28 000 pickup-пунктов, DPDgroup ежедневно осуществляет доставку 4 млн посылок в более чем 230 стран через бренды DPD, Chronopost и SEUR. Сеть DPDgroup входит в состав GeoPost, чей объем продаж в текущем году составил €6,2 млрд, GeoPost в свою очередь является холдинговой компанией, принадлежащей Le Groupe La Poste.

Источник: Нова Пошта