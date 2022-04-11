«Новая почта» возобновила работу 8 отделений в Чернигове

Компания «Новая почта» сообщила о возобновлении работы некоторых отделений в Чернигове. Принимать посетителей готовы уже 8 отделений в городе.
Отмечается, что после деблокирования Чернигова компания «Новая почта» возобновила доставку в него и открыла следующие отделения:
- Отделение №12 (до 30 кг): ул. Циолковского, 4
- Отделение №14 (до 150 кг на одно место), ул. Старобелоусская,16а
- Отделение №15 (до 30 кг): ул. Мстиславская, 25
- Отделение №16 (до 30 кг): просп. Мира, 194, корп. 4
- Отделение №18 (до 30 кг на одно место): ул. Пятницкая, 49
- Отделение №5 (до 30 кг на одно место), просп. Мира, 180
- Отделение №7 (до 30 кг): просп. Мира, 50
- Отделение №8 (до 30 кг на одно место), ул. Пухова, 142
Указанные отделения работают с 9 до 17 по будням и с 9 по 18 по выходным.
В открытых отделениях «Новой почты» в Чернигове можно:
- получить и отправить посылки по Украине и за границу;
- снять наличные с карты;
- пополнить мобильный номер телефона;
- осуществить или получить денежный перевод по Украине или международный от Western Union и RIA.
Отмечается, что «Новая почта» продолжит возобновлять работу и других отделений в городе.
Как «Новая почта» работает в военных условиях: 1,5 тыс. работающих отделений и 200 тыс. посылок ежедневно