«Новая Почта» и Prostor открыли вакансии директоров по ИИ — зарплата может достигать $10 000

На волне искусственного интеллекта в Украине появилась новая топ-должность — директор по ИИ. Подобные вакансии, согласно Forbes, уже открыли Prostor, Nova («Новая почта») и агрохолдинг МХП.

По расчетам экспертов, зарплата для такой вакансии может стартовать от $6000.

«Если у компании есть бюджет на эту позицию от $6000, то вакансию можно закрыть за два-три месяца», — говорит управляющий партнер рекрутинговой компании Talando Таисия Млюзан в интервью Forbes, уточняя, что конкретно у «Новой почты» бюджет на такую вакансию может превышать $10 000. «Они готовы нанимать иностранцев на C-level».

В описаниях вакансий Prostor и Nova указывают, что ищут специалиста с опытом 3+ года в сфере машинного обучения, анализа данных или искусственного интеллекта.

Очевидно, что одним директором компании не обойдутся, поэтому нужно будет проводить дополнительные наймы для команды. По словам директора департамента расширенной аналитики консалтинговой компании RBC Group Игоря Филипенко, минимальный отдел из 3-х человек может потребовать бюджета не менее €100 000 в год.

Тенденция по найму ИИ-директоров распространяется по всему миру. Последний отчёт AWS В опросе приняли участие 3739 ИТ-руководителей из 9 стран, включая Германию, США и Японию. показал, что более 45% опрошенных IТ-руководителей планируют сделать искусственный интеллект своим приоритетом в этом году, при этом у 60% компаний уже есть директор по ИИ (CAIO), а 26% планируют добавить такую должность к 2026-му.

За рубежом директора по ИИ отвечают за координацию стратегии внедрения технологии в отделах. Хотя подобные структурированные планы есть только у 14% опрошенных компаний (ожидается, что к 2026 году этот показатель достигнет 76%). В целом 90% компаний тем или иным образом экспериментируют с ИИ. Из интересного: такие бизнесы, как Amazon и Airbnb, уже пригласили экспертов по искусственному интеллекту в свои советы директоров.

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Среди причин проблем с внедрением ИИ компании выделяют недостаток квалифицированных специалистов (55%), большие расходы (48%) и проблемы с самими моделями искусственного интеллекта, вроде галлюцинаций (40%). В то же время 92% планируют активизировать найм специалистов ИИ разных уровней уже в 2025 году.