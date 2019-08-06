Новая Sonata Hybrid 2020 получила солнечные панели на крыше

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Корейский автопроизводитель Hyundai выпустил первый автомобиль с новым поколением солнечных панелей на крыше — их установили на гибридном седане Sonata Hybrid 2020.

По заверению компании, если новинку оставить на солнце на шесть часов, солнечная панель сможет зарядить аккумулятор на 30-60% (здесь стоит уточнить, что это обычный гибрид и батарея там крохотная). Согласно расчетам, за год такая система экономит бензина на 1300 км пути, которые автомобиль проедет на чистой энергии, передает New Atlas.

Продажи Sonata Hybrid 2020 в Южной Корее уже начались. Цена новой модели стартует от $23400. Позднее Hyundai обещает вывести новинку на рынок Северной Америки, по поводу продаж в Европе данных пока нет.

При этом в руководстве уверяют, что солнечная крыша на Sonata Hybrid 2020 — лишь начало пути: в дальнейшем эту технологию намерены задействовать и на других автомобилях компании.

Источник: hightech.plus