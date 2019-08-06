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Новая Sonata Hybrid 2020 получила солнечные панели на крыше

Новая Sonata Hybrid 2020 получила солнечные панели на крыше

Новая Sonata Hybrid 2020 получила солнечные панели на крыше


Корейский автопроизводитель Hyundai выпустил первый автомобиль с новым поколением солнечных панелей на крыше — их установили на гибридном седане Sonata Hybrid 2020.

По заверению компании, если новинку оставить на солнце на шесть часов, солнечная панель сможет зарядить аккумулятор на 30-60% (здесь стоит уточнить, что это обычный гибрид и батарея там крохотная). Согласно расчетам, за год такая система экономит бензина на 1300 км пути, которые автомобиль проедет на чистой энергии, передает New Atlas.

Продажи Sonata Hybrid 2020 в Южной Корее уже начались. Цена новой модели стартует от $23400. Позднее Hyundai обещает вывести новинку на рынок Северной Америки, по поводу продаж в Европе данных пока нет.

При этом в руководстве уверяют, что солнечная крыша на Sonata Hybrid 2020 — лишь начало пути: в дальнейшем эту технологию намерены задействовать и на других автомобилях компании.

Источник: hightech.plus

  • Силовая установка новой Sonata Hybrid состоит из бензинового «атмосферника» Smartstream G2.0 GDi с непосредственным впрыском (152 л.с., 188 Нм) и электромотора, который встроен в шестиступенчатый «автомат», а в пике выдает 52 л.с. и 205 Нм. Совокупная мощность силовой установки гибрида — 195 л.с. Кроме того, автомобиль оборудован системой управления трансмиссией Active Shift Control (ASC), которая задействует электродвигатель для синхронизации скоростей вращения валов ДВС и трансмиссии, что позволяет сократить время переключения передач на 30%, нивелировать рывки и улучшить экономичность.
  • По имеющейся информации, Sonata Hybrid 2020 с 16-дюймовыми колесами потребляет 5 л/100 км, выбор 17-дюймовых колес увеличивает паспортный расход до 5,2 л/100 км.
  • Что касается электроники нового авто, то, среди прочего, в оснащение новинки входит технология «телефон как ключ» (нужен смартфон с передатчиком NFC), позволяющая применять не только собственный мобильник вместо ключа, но и разрешать знакомым пользоваться машиной в определенные периоды времени. Также автомобиль может похвастаться современной системой помощи водителю, включающей автоматическое торможение с обнаружением пешеходов и велосипедистов (действуют радар и фронтальная камера) и удержание по центру полосы. Она работает на скоростях от нуля до 145 км/ч.
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