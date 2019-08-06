Новая Sonata Hybrid 2020 получила солнечные панели на крыше
Корейский автопроизводитель Hyundai выпустил первый автомобиль с новым поколением солнечных панелей на крыше — их установили на гибридном седане Sonata Hybrid 2020.
По заверению компании, если новинку оставить на солнце на шесть часов, солнечная панель сможет зарядить аккумулятор на 30-60% (здесь стоит уточнить, что это обычный гибрид и батарея там крохотная). Согласно расчетам, за год такая система экономит бензина на 1300 км пути, которые автомобиль проедет на чистой энергии, передает New Atlas.
Продажи Sonata Hybrid 2020 в Южной Корее уже начались. Цена новой модели стартует от $23400. Позднее Hyundai обещает вывести новинку на рынок Северной Америки, по поводу продаж в Европе данных пока нет.
При этом в руководстве уверяют, что солнечная крыша на Sonata Hybrid 2020 — лишь начало пути: в дальнейшем эту технологию намерены задействовать и на других автомобилях компании.
Источник: hightech.plus
- Силовая установка новой Sonata Hybrid состоит из бензинового «атмосферника» Smartstream G2.0 GDi с непосредственным впрыском (152 л.с., 188 Нм) и электромотора, который встроен в шестиступенчатый «автомат», а в пике выдает 52 л.с. и 205 Нм. Совокупная мощность силовой установки гибрида — 195 л.с. Кроме того, автомобиль оборудован системой управления трансмиссией Active Shift Control (ASC), которая задействует электродвигатель для синхронизации скоростей вращения валов ДВС и трансмиссии, что позволяет сократить время переключения передач на 30%, нивелировать рывки и улучшить экономичность.
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- По имеющейся информации, Sonata Hybrid 2020 с 16-дюймовыми колесами потребляет 5 л/100 км, выбор 17-дюймовых колес увеличивает паспортный расход до 5,2 л/100 км.
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- Что касается электроники нового авто, то, среди прочего, в оснащение новинки входит технология «телефон как ключ» (нужен смартфон с передатчиком NFC), позволяющая применять не только собственный мобильник вместо ключа, но и разрешать знакомым пользоваться машиной в определенные периоды времени. Также автомобиль может похвастаться современной системой помощи водителю, включающей автоматическое торможение с обнаружением пешеходов и велосипедистов (действуют радар и фронтальная камера) и удержание по центру полосы. Она работает на скоростях от нуля до 145 км/ч.