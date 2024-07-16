Новая утечка Pixel 9 и Pixel 9 XL: как изменится дизайн следующих смартфонов Google

До следующего мероприятия Made by Google осталось меньше месяца, и утечки о будущих устройствах становятся все более частыми. Недавно мы узнали, что смартфоны серии Pixel 9 будут дороже своих предшественников (цены в Европе превышают €2000), а теперь пользователь TikTok pixo_unpacking опубликовал видео предсерийных образцов Pixel 9 и Pixel 9 XL.

Видео подтверждает предыдущие утечки. В Pixel 9 и 9 Pro XL заменили козырек камеры Pixel 8 на корпус овальной формы, который выступает из задней панели устройства. Pixel 9 Pro XL выглядит намного больше базового Pixel 9 и почти таким же, как Samsung Galaxy S24 Ultra. Pixel 9 Pro XL оснащен тремя камерами по сравнению с двумя камерами Pixel 9.

Похоже, Pixel 9 Pro XL имеет глянцевые стороны и матовую черную заднюю панель, тогда как у Pixel 9 ─ наоборот. В дополнение к некоторым визуальным изменениям, ожидается, что модельный ряд Pixel 9 будет иметь функции искусственного интеллекта Google AI, которые позволит искать с использованием снимков экрана.

Слухи также предполагают, что Google заменит сканер отпечатков пальцев под дисплеем на более быстрый и точный ультразвуковой датчик. Это потенциально решит некоторые проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, когда пытаются разблокировать свой телефон. Возможно, даже появится новый розовый цвет.

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Ожидается, что Google представит свою новую линейку Pixel 9 во время специального мероприятия, которое состоится раньше, чем обычно, 13 августа.

Источник: The Verge

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