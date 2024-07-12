Pixel 9 будет дороже предшественников: цены в Европе превышают €2000

Французское издание Dealabs обнародовало данные о европейских ценах на четыре будущих смартфона серии Pixel 9: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold. Как и в случае недавних складных устройств Samsung, новые смартфоны Google подорожают по сравнению с аналогами Pixel 8.

Согласно утечке, базовая цена Pixel 9 стартует от €899 за версию со 128 ГБ памяти и €999 за модель на 256 ГБ. Сообщается, что доступными цветами являются Obsidian (черный), Porcelain (белый), Cosmo (предположительно розовый) и Mojito (предположительно зеленый).

Как ожидается, модель Pixel 9 Pro будет иметь такой же размер, что и базовая версия, однако получит дополнительные камеры. Цена составит от €1099 за версию на 128 ГБ, €1199 ─ за 256 ГБ и €1329 ─ за 512 ГБ. Для топовых версий цвета будут ограничены Obsidian и Hazel, тогда как варианты с меньшим объемом хранилища также будут иметь цвета корпуса Porcelain и Cosmo.

Pixel 9 Pro XL станет потомком Pixel 8 Pro в плане размера и получит другие характеристики, как у Pixel 9 Pro. Цены начинаются от €1199 евро за конфигурацию со 128 ГБ памяти, €1299 ─ за 256 ГБ, €1429 ─ за 512 ГБ и €1689 евро ─ за 1 ТБ. Варианты цветов еще сложнее: модель с 1 ТБ эксклюзивна для Obsidian, модели 128 ГБ и 512 ГБ также доступны в цветах Porcelain и Hazel, а вариант 256 ГБ уникален для Pink.

Наконец, ожидается, что Pixel 9 Pro Fold, преемник оригинального Pixel Fold, будет стоить €1899 за версию на 256 ГБ и €2029 за версию на 512 ГБ. Варианты цветов ограничены Obsidian и Porcelain.

Итак, если утечка является точной, она указывает на тенденцию роста цен на большинство моделей серии Pixel 9 по сравнению с их предшественниками линейки Pixel 8.

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Источник: gizmochina