Американский производитель водородно-электрических грузовиков Nikola Motor выпустит и чисто электрические версии моделей Nikola Two и Tre с батареями на 500 кВтч, 750 кВтч и 1 МВтч

Американская компания Nikola Motor, известная по линейке водородно-электрических грузовиков Nikola One / Two / Tre, сделала весьма неожиданное заявление. Учитывая результаты Tesla Semi и ссылаясь на спрос со стороны потенциальных покупателей, автопроизводитель заявил, что две младшие модели Two и Tre выйдут на рынок не только в «водородном», но и в чисто «батарейном» исполнении.

Разработчики по-прежнему считают, что на длинных расстояних водородно-электрические модели более оправданы с точки зрения экономии средств и запаса хода, однако на более коротких дистанциях имеет смысл использовать обычные электрические грузовики. Именно поэтому самая крупная и дальнобойная модель Nikola One будет предлагаться исключительно в водородно-электрическом варианте, а пара более компактных грузовиков Nikola Two (для рынка США) и Nikola Tre (для рынка Европы) — сразу в двух версиях, на выбор заказчика.

Модели будут предлагаться в трех вариантах емкости батареи — на 500 кВтч, 750 кВтч и 1 МВтч, при этом последняя должна преодолевать от одного заряда порядка 400 миль пути (640 км) летом или 300 миль (480 км) зимой.

Новые электрогрузовики представят публике на мероприятии Nikola World 2019, которое пройдет в Финиксе (Аризона, США). При этом для грузовиков Nikola One и Two будет доступен тест-драйв, а свежая модель Nikola Tre будеи выставлена в роли прототипа. Производитель собирается начать реальные тесты этой модели на европейских дорогах в 2020 году.

