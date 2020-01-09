«Укравтопром»: За 2019 год украинцы приобрели 7,5 тыс. электромобилей (более 90% б/у) и почти 500 тыс. обычных автомобилей (более 80% б/у)

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Ассоциация «Укравтопром» огласила итоги полного 2019 года по автомобильному и электромобильному рынку Украины. По данным источника, за прошедший год украинцы приобрели 7542 электромобиля, из которых 7012 легковых и 530 коммерческих. Таким образом за истекший период рынок легковых электромобилей вырос почти на треть, а коммерческих – в полтора раза.

Как и ранее, в структуре украинского рынка автомобилей с нулевым уровнем выбросов продолжают доминировать машины с пробегом, доля которых в 2019 году составила: в части легковых – 92%, а в коммерческом сегменте – 96%. При этом, средний возраст регистрируемого в 2019 году электрического «секонд-хенда» у легковых авто составил 4 года, у коммерческих – 6 лет.

Самым популярным электромобилем у украинцев остается Nissan Leaf — в прошлом году 3217 экземпляров этой модели пополнили автопарк страны. На втором месте Tesla Model S, которую выбрали 623 автомобилиста и замыкает тройку Volkswagen е-Golf с результатом 360 штук.

Не очень сильно отстали от третьего места и BMW i3 (338 шт.) с Fiat 500е (312 шт.), тогда как остальные легковые модели набрали заметно меньше.

Наилучший результат в продажах новых электромобилей принадлежит автомобилю Jaguar I-Pace, который выбрали 145 покупателей.

На рынке коммерческих автомобилей на электротяге доминировал фургон Renault Kangoo Z.E., его результат составил 482 регистрации. С колоссальным отставанием от лидера второй результат показал электрический фургон Nissan e-NV200 — только 29 автомобилей этой модели в минувшем году получили украинские номера. Замыкает тройку самых востребованных на украинском рынке коммерческих электромобилей Peugeot Partner Electric – 7 шт.

Напомним, что в 2018 году в Украине приобрели 5300 электромобилей, две трети из которых представляли собой б/у Nissan Leaf.

Для сравнения, в 2019 году украинцы зарегистрировали 408,1 тыс. б/у легковых автомобилей, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. При этом регистрации подержанных автомобилей почти в 5 раз превысили продажи новых (88,5 тыс.).

Среди «евроблях» и других б/у экземпляров самыми популярными стали автомобили Volkswagen (74856 шт. — в 16 раз больше, чем новых), на втором месте идет Opel (34893 шт. — в 93 раза больше, чем новых), на третьем — Renault (31994 шт. — всего вдвое меньше, чем новых). Четвертой по популярности стала Skoda (31920 шт. — в 5 раз меньше новых) и замыкает пятерку Ford (28202 шт — в 16 раз меньше новых).

В итоге, Топ-10 новых автомобилей, приобретенных в Украине в 2019 году, выглядит так:

Renault – 14603 шт.; Toyota – 12570 шт.; KIA – 7586 шт.; Skoda – 6231 шт.; Nissan – 5333 шт.; Hyundai – 5099 шт.; Volkswagen – 4675 шт.; Suzuki – 2614 шт.; Mazda – 2483 шт. Peugeot – 2366 шт.

Также приведем Топ-10 украинского рынка новых автомобилей в 2019 году по моделям:

KIA Sportage – 6027 шт.; Renault Duster – 5202 шт.; Renault Logan – 4489 шт.; Toyota RAV-4 – 4227 шт.; Renault Sandero – 3246 шт.; Skoda Octavia – 2852 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 2671 шт.; Hyundai Tucson – 2558 шт.; Nissan Qashqai – 2112 шт.; Toyota Camry – 1835 шт.

Источник: Укравтопром