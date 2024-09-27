Новые функции в «Резерв+»: рекрутинг — в октябре, отсрочки — в ноябре

Уже в ближайшее время Министерство обороны Украины запустит новые функции в приложении «Резерв+». Первая из них — рекрутинг. Она должна заработать уже в октябре, сообщает пресс-служба Минобороны.

Вместе с октябрьским обновлением «Резерв+» в приложении появятся актуальные вакансии в воинских частях, что позволит пользователям быстрее находить место своей будущей службы. Новый сервис рекрутинга в «Резерв+» поможет пользователям выбрать должности, которые наиболее соответствуют их опыту, умениям и предпочтениям. При этом нам обещают, что будут доступны как боевые, так и небоевые позиции.

В начале поиска вакансии пользователям необходимо заполнить небольшую анкету. На основе этой информации и выбранных навыков система предложит наиболее подходящие варианты. Приложение будет содержать детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и публикациях в СМИ.

Особенностью сервиса называют удобный процесс выбора вакансий и алгоритмы системы. Интерфейс позволит быстро принимать решения: нажать «плюс», чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления, или «минус» для его отклонения.

Второе крупное обновление рассчитано на тех военнообязанных, кто имеет право на отсрочку. Минобороны планирует внедрить новую функцию в «Резерв+», которая позволит военнообязанным получать отсрочку без необходимости посещать ТЦК и подавать бумажные заявления. Новый сервис позволит гражданам, имеющим право на отсрочку, подать заявку за несколько минут через мобильное приложение.

Как отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, для внедрения этой функции необходимо внести изменения в нормативную базу и обеспечить технологическую готовность партнеров, которые владеют реестрами данных.

Онлайн- курс Java developer від Mate academy. Закінчуйте курс Java developer та отримуйте першу роботу в IT! Навчатись зручно - курс онлайн та з гручким графіком. Допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

С ноября 2024 года планируется ввести три формы отсрочек для различных категорий граждан: студентов дневной формы обучения, многодетных родителей и лиц с инвалидностью. Сейчас в Минобороны работают над изменениями в нормативной базе для согласования нововведения.

Напомним, об этой функции говорят еще с августа.