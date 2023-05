Новые кадры из сериала Fallout от Amazon – на них показали персонажей и номер Убежища

В сети появились новые кадры со съемок сериала Amazon по мотивам серии игр Fallout. Права на постапокалиптическую вселенную, разработанную Black Isle и Interplay сейчас принадлежат Bethesda – Тодд Говард и Джеймс Альтман стали продюсерами шоу вместе с Джоселин Магсамбол. Фотографии напоминают игры Bethesda.

New pics from the set of the Fallout TV series pic.twitter.com/tpndpwEytZ

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) May 5, 2023