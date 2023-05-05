Новые кадры из сериала Fallout от Amazon – на них показали персонажей и номер Убежища

В сети появились новые кадры со съемок сериала Amazon по мотивам серии игр Fallout. Права на постапокалиптическую вселенную, разработанную Black Isle и Interplay сейчас принадлежат Bethesda – Тодд Говард и Джеймс Альтман стали продюсерами шоу вместе с Джоселин Магсамбол. Фотографии напоминают игры Bethesda.

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New pics from the set of the Fallout TV series pic.twitter.com/tpndpwEytZ — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) May 5, 2023

Первое фото знакомит нас с двумя персонажами – обычным человеком и гулем. Гули – люди, непосредственно пережившие атомную катастрофу, в результате которой они получили уродливую внешность и долгую жизнь. Если человек в костюме жителя Убежища выглядит органично, то на гуле он выглядит странно – во время бомбардировки гули оставались вне Убежищ (впрочем, как мы знаем из игр, это не гарантирует ничего). Позади героев виден номер Убежища – 33.

На других кадрах мы видим компьютер, письменный стол и некую панель управления, выполненные в стиле Fallout от Bethesda. Последний кадр демонстрирует съемочный павильон, представляющий вход и интерьер Убежища.

В свете последней неудачи Amazon с экранизацией классических выдуманных миров (“Кольца власти”) вопрос вызывает качество сценария. С Fallout поводов для беспокойства меньше: помимо кураторства Bethesda, за первый эпизод отвечает Джонатан Нолан, сценарист «Мира Дикого Запада», ряда фильмов брата, режиссера Кристофера Нолана, и других картин, а также его супруга Лиза Джой (они также являются продюсерами). В других сериях к созданию сценария подключатся Женева Робертсон -Дворет и Грехем Вагнер. Известно, что сюжет шоу не связан с событиями игр. Главного героя сыграет Уолтон Гоггинс.

Дата выхода сериала и какие-либо официальные материалы пока не обнародовались. Съемки стартовали летом 2022 года.

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Источник: Crast.net