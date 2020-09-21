Новые медиаадаптер Chromecast и умная колонка Nest — характеристики и изображения новинок Google накануне анонса





По мере приближения к осенней презентации новых Pixel появляется все больше подробностей о грядущих новинках Google.

Кроме смартфонов Pixel 5 и Pixel 4a 5G, на презентации Google 30 сентября также ожидается еще несколько новинок. Среди них — медиаплеер следующего поколения Google Chromecast, известный под кодовым названием Sabrina и новая умная колонка Nest, которая окажется чем-то средним между Nest Mini и Google Home Max. И вот сейчас инсайдеры опубликовали несколько качественных изображений обеих новинок, позволяющих в деталях оценить их дизайн.

Новые изображения полностью согласуются с предыдущими утечками — следующее поколение Chromecast выполнено в корпусе овальной формы, а не круглой, как у нынешнего поколения медиаадаптера Google, с небольшим кабелем для подключения к ТВ через интерфейс HDMI. Ожидается, что кроме серого цвета (rock candy), показанного на изображениях, будут доступны еще два варианта — Summer Melon (розовый) и Summer Blue (синий).

Новый Chromecast станет полноценной телевизионной приставкой на базе Android TV. Вместе с ним на изображения показан пульт ДУ — на нем можно увидеть кнопки запуска YouTube и Netflix, кнопку вызова голосового ассистента, а также боковые кнопки для регулировки громкости, как у большинства современных смартфонов.

Предварительные характеристики нового Google Chromecast:

SoC Amlogic S905X2 с четырьмя ядрами Cortex-A53 и GPU Mali-G31MP2.

2 ГБ ОЗУ.

Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.1

Поддержка фирменного потокового игрового сервиса Stadia.

Новый Chromecast, по слухам, будет стоить $50. Новинка станет альтернативой более дорогостоящим приставкам Nvidia Shield, стартующим от $150. Также можно вспомнить о 60-долларовой приставке Xiaomi Mi Box S, которую Google не так давно продвигала сама, и Xiaomi Mi TV Stick в формате «HDMI-донгла» за 1 199 грн.

Не так давно крупное обновление Android TV, и ранее мы слышали, что в будущем Google собирается переименовать свою ОС для телевизоров из Android TV в Google TV. Не исключено, что анонс состоится на презентации.

Что же касается новой умной колонки Google Nest, она будет доступна как минимум в двух цветовых версиях (белом и тёмно-сером), показанных на изображениях выше. Сзади можно увидеть физическую кнопку и кабель питания, спереди — привычные четыре светодиода для взаимодействия с пользователем. Увы, подробных технических характеристик устройства пока нет.

Источник: WinFuture и Slashleaks