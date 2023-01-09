Новые рекорды Steam: более 32 млн пользователей онлайн и более 10 млн активных игроков

В сервисе Steam установлено сразу несколько новых рекордов на минувших выходных. Так, 7 января впервые для платформы более 10 млн игроков вошли в систему и активно играли в Steam. По данным Steam DB, насчитывалось ошеломляющие 10 082 055 игроков «в игре». Кроме того, был зафиксирован рекорд по количеству одновременных онлайн-пользователей 32 186 301.

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Эти рекорды продержались недолго. Уже 8 января количество пользователей онлайн превысило 33 млн (33 078 963), а количество активных игроков достигло уровня почти 10,3 млн (10 284 568).

Тенденция роста в Steam началась 3 года назад. В январе 2020 года, когда мир начал самоизолироваться в начале пандемии COVID-19, многие люди начали искать развлечения на дому. 2 февраля 2020 года был побит предыдущий рекорд по количеству пользователей – 18 801 944. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2018 года и составлял 18 537 490 пользователей.

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С тех пор этот рекорд был побит много раз. Уже в марте того же 2020 года была преодолена отметка в 20 млн пользователей, а ещё через неделю – 22 млн. В декабре 2020 года было достигнуто новое пиковое значение 24,7 млн пользователей, а уже в феврале 2021 года появился новый рекорд – 25,5 млн. Он продержался до ноября 2021 года, когда был установлен новый максимум на уровне 27,1 млн пользователей.

В конце октября 2022 года впервые в Steam был преодолён рубеж в 30 млн пользователей, а в ноябре платформа дважды за один день фиксировала новые рекорды по количеству активных пользователей – сначала 31,4 млн, а к вечеру уже 31,9 млн. А теперь этот показатель достиг уровня 32,2 млн.

Источник: gamesradar