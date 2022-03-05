Electronic Arts, Rockstar Games и Activision Blizzard перестали продавать свои игры в россии

Вскоре после решения польской студии CD Project Red о прекращении продаж своих игр в россии и беларуси, сразу три крупных игровых издателя заявили Electronic Arts, Rockstar Games и Activision Blizzard также заявили о поддержке украинского народа и о том, что больше не будут продавать принадлежащие им игры на территории россии.

«Всю прошедшую неделю мы следили за новостями из Украины и разворачивающимся обострением гуманитарного кризиса. Сегодня мы объявляем, что Activision Blizzard приостанавливает новые продажи наших игр в россии, пока продолжается этот конфликт. Мы продолжим искать способы поддержать украинский народ.

В результате наши игры и контент больше не будут доступны для покупки в магазине нашего российского региона в Origin или в приложении EA, в том числе во внутриигровых магазинах. Мы также работаем с нашими партнерами по платформе, чтобы удалить наши игры из их магазинов и остановить продажу нового внутриигрового контента в регионе», — говорится в официальном обращении Electronic Arts. Напомним, что компании принадлежат игры FIFA 22, Battlefield 2042, NHL 22.

Схожее обращение опубликовал директор Activision Blizzard Даниэль Алегре. Этому издателю принадлежат серии Diablo, Call of Duty и World of Warcraft.

«Сегодня мы объявляем о приостановке продаж новых игр и внутриигрового контента в россии»

А вот от Rockstar Games официального заявления еще не было, но игры студии уже недоступны в официальном магазине Rockstar Store. Зато в Steam и PS Store проекты компании еще продаются.