Новые умные камеры Petcube Play 2 и Petcube Bites 2 начали продаваться по цене $199

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Известный украинский разработчик гаджетов для домашних животных — компания Petcube — сообщила о начале продаж новое поколения умных камер Petcube Play 2 и Petcube Bites 2, предназначенных для ухода за домашними питомцами. Обе новинки уже можно приобрести на заокеанских торговых площадках, в частности Amazon, по цене $199 за каждую. Стоит оговорить, что на модель Petcube Bites 2 с встроенной емкостью для корма сейчас действует временная скидка в размере $50.

Напомним, Petcube Play 2 и Petcube Bites 2 были представлены на январской выставке CES 2019. От оригинальных моделей, вышедших в 2016 году, новое поколение отличается обновленным дизайном, более продвинутыми характеристиками и расширенными возможностями.

В частности, новые модели оснащаются улучшенными камерами со сверхширокоугольными объективами (180º). Сейчас угол обзора ограничивается 160 градусами, но осенью выйдет обновление прошивки, которое увеличит угол до 180º. Обе камеры способны захватывать видео разрешением 1080p, поддерживают 4-кратный цифровой зум, режим ночного видения и функцию PTZ — Pan-Tilt-Zoom (панорама, наклон, увеличение), которая позволяет менять ракурс и приближать изображение дистанционно со смартфона.

Кроме новой оптики, Petcube Play 2 и Petcube Bites 2 получили массив из четырех микрофонов и обновленные динамики, вместе обеспечивают более качественную двухстороннюю аудиосвязь и полнодуплексный звук. Модуль Wi-Fi, входящий в конфигурацию устройств, поддерживает работу в двух частотных диапазонах — 2,4 и 5 ГГц.

Встроенная лазерная указка в Petcube Play 2 теперь движется плавно и с большей точностью, а камера со встроенной кормушкой Petcube Bites 2 имеет компактный дизайн и обновленный механизм, который работает быстрее и тише. При этом в Bites 2 используется контейнер большой емкости, который вмещает 700 граммов сухого твердого корма.

Из остального можно отметить поддержку голосового помощника Amazon Alexa (можно попросить голосового ассистента поиграть, накормить животное или установить режим автоматической игры).

С помощью детекторов звука и движения устройства фиксируют все, что происходит вокруг. Доступ к роликам за последние четыре часа можно получить в любой момент через фирменное приложение Petcube. За дополнительную ежемесячную плату Petcube предлагает услугу Petcube Care, которая позволяет хранить записанные видео до 90 дней, а также сохранять любимые видео на смартфон. Также подписка Petcube Care включает функцию разумных сообщений. Она использует ИИ, чтобы различать кошек, собак и людей, и может уведомлять хозяев о потенциально опасных событиях дома.