Новые вакансии Google намекают на планы компании в отношении ОС Fuchsia

Судя по всему, компания Google решила, что уже «пора» начинать использовать операционную систему Fuchsia не только в умных дисплеях, но и в «дополнительных интеллектуальных устройствах и других форм-факторах». Об этом свидетельствуют списки вакансий компании. Fuchsia – это новейшая операционная система Google, выпущенная ранее в этом году для устройств Nest Hub первого поколения.

Было много предположений о планах Google в отношении применения Fuchsia. В отличие от Android и Chrome OS, эта операционная система не использует ядро ​​Linux, а вместо этого использует микроядро под названием Zircon. Будущее ОС оставалось туманным. Когда она появилась на Nest Hub, то новая прошивка была более или менее функционально идентична предыдущему программному обеспечению. Теперь же новые вакансии подсказывают, что ждёт Fuchsia в дальнейшем.

Во-первых, похоже, что у Google теперь есть «команда Fuchsia Devices», работающая над операционной системой. Это говорит о важности ПО для внутреннего пользования. В списке вакансий отмечается, что эта команда «отвечает за то, чтобы мы могли успешно применить платформу Fuchsia к реальным продуктам, которые имеют значение для Google и наших пользователей». Также отмечается, что Google работает над внедрением Fuchsia в «дополнительные интеллектуальные устройства и другие форм-факторы».

Пока что нет официальных сведений о том, какие это могут быть форм-факторы. Но в другом перечне вакансий (который затем был удалён), упоминалось, что устройства будут поддерживать функции Chromecast, видеоконференцсвязи и машинного обучения. В этом контексте слово Chromecast, скорее всего, относится к устройствам, позволяющим «транслировать» видео с другого устройства для последующего воспроизведения.

Наконец, есть намёк на то, что Fuchsia может либо запускаться на оборудовании сторонних производителей, либо взаимодействовать с ним. В третьем списке вакансий компания искала сотрудника, который «гарантирует, что Fuchsia принесёт максимальную пользу партнёрам и продуктам на основе Fuchsia».

Тем не менее, ни один из этих намеков в описании вакансий не даёт конкретной информации о том, что ждёт Fuchsia в дальнейшем.

Источник: The Verge