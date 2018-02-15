Новые ультратонкие ноутбуки Samsung Notebook 9 (2018) будут стоить от $1200, трансформируемая модель Samsung Notebook 9 Pen с пером – от $1400

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Представляя обновленные ультратонкие ноутбуки Samsung Notebook 9 (2018) и трансформируемую модель Samsung Notebook 9 Pen с пером S-Pen в конце прошлого года, производитель умолчал о ценах и сроках начала продаж. Источник позволяет восполнить эти пробелы.

Сразу оговорим, что цены и сроки названы применительно к американскому рынку, но у нас они явно раньше не появятся и дешевле не будут.

Итак, продажи новых ноутбуков Samsung Notebook 9 (2018) и трансформируемой модели Samsung Notebook 9 Pen начнутся 18 февраля.

Что касается цен, они следующие:

13-дюймовая модель Notebook 9 с процессором Intel Core i5 – от $1200;

13-дюймовая модель Notebook 9 с процессором Intel Core i7– от $1300;

15-дюймовая модель Notebook 9 – от $1300;

13-дюймовый Notebook 9 Pen – от $1400;

13-дюймовый Notebook 7 Spin (2018) – от $900.

Подробно характеристики новинок мы уже описывали в предыдущих заметках (Notebook 9 и Notebook 9 Pen, и Notebook 7 Spin (2018)), перепечатывать их особого смысла нет.

Источник: The Verge