Новые ультратонкие ноутбуки Samsung Notebook 9 (2018) будут стоить от $1200, трансформируемая модель Samsung Notebook 9 Pen с пером – от $1400
Представляя обновленные ультратонкие ноутбуки Samsung Notebook 9 (2018) и трансформируемую модель Samsung Notebook 9 Pen с пером S-Pen в конце прошлого года, производитель умолчал о ценах и сроках начала продаж. Источник позволяет восполнить эти пробелы.
Сразу оговорим, что цены и сроки названы применительно к американскому рынку, но у нас они явно раньше не появятся и дешевле не будут.
Итак, продажи новых ноутбуков Samsung Notebook 9 (2018) и трансформируемой модели Samsung Notebook 9 Pen начнутся 18 февраля.
Что касается цен, они следующие:
13-дюймовая модель Notebook 9 с процессором Intel Core i5 – от $1200;
13-дюймовая модель Notebook 9 с процессором Intel Core i7– от $1300;
15-дюймовая модель Notebook 9 – от $1300;
13-дюймовый Notebook 9 Pen – от $1400;
13-дюймовый Notebook 7 Spin (2018) – от $900.
Подробно характеристики новинок мы уже описывали в предыдущих заметках (Notebook 9 и Notebook 9 Pen, и Notebook 7 Spin (2018)), перепечатывать их особого смысла нет.
Источник: The Verge