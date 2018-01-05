Samsung выпустила новый Notebook 7 Spin (2018) с вращающимся на 360 градусов сенсорным дисплеем

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К выставке потребительской электроники CES 2018 компания Samsung подготовила новый ноутбук Notebook 7 Spin (2018). Эта модель может использоваться как студентами, так и требовательными профессиональными пользователями.

Конструкция Samsung Notebook 7 Spin (2018) позволяет вращать дисплей на 360 градусов, благодаря чему устройство можно использовать в различных режимах: ноутбук, планшет, тент. Новинка оснащена 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем с Full HD разрешением на базе технологии PLS. При этом поддерживается возможность использования цифрового пера Active Pen, но его предстоит покупать отдельно.

Устройство несёт на борту процессор Intel Core i5 восьмого поколения, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 256 ГБ. В ноутбуке доступны веб-камера, порты USB-C, USB 3.0, USB 2.0, видеовыход HDMI, клавиатура с подсветкой. Для обеспечения безопасности используются сканер отпечатков пальцев и функция Windows Hello. Комплектная батарея имеет ёмкость 43 Втч. Размеры новинки составляют 315,8х215,4х18,5 мм, а масса – 1,53 кг.

Ноутбук Samsung Notebook 7 Spin (2018) поступит в продажу в первом квартале 2018 года, но его рекомендованная розничная цена пока не сообщается.

Источник: techpowerup