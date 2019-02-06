Новым руководителем компании «Microsoft Украина» назначен выходец из IBM Ян Питер де Йонг

Новым генеральным директором компании «Microsoft Украина» стал Ян Питер де Йонг (Jan Peter De Jong), который с 2006 года работал в IBM. Как сообщил президент Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер на ежегодном приеме, Ян Питер де Йонг уже прибыл в Украину и приступил к обязанностям с 5 февраля 2019 года.

До перехода в Microsoft Ян Питер де Йонг четыре с половиной года занимал в IBM должность Business Development Exec/Deal Maker по Центральной и Восточной Европе, работая в Праге, а до этого немногим более года был директором по продажам IT-услуг в этом регионе.

Напомним, что до 1 декабря 2017 года генеральным директором Microsoft по Украине, Грузии и Молдове была Надежда Васильева, которая покинула этот пост после трех лет работы, решив продолжить профессиональную и научную деятельность в США.

После ее ухода обязанности гендиректора исполнял Георгий Ранделов, который ранее возглавлял представительство IBM в Болгарии и занимал должность директора по вопросам государственного сектора группы стран Центральной и Восточной Европы.

Надежда Васильева была назначена генеральным директором «Майкрософт Украина» в октябре 2014 года (сменив на этой позиции Дмитрия Шимкива), до этого она два года работала в компании в роли директора по работе с органами власти и учреждениями образования и науки.

Источник: Интерфакс-Украина