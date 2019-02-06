Новости
Новым руководителем компании «Microsoft Украина» назначен выходец из IBM Ян Питер де Йонг
15

Новым руководителем компании «Microsoft Украина» назначен выходец из IBM Ян Питер де Йонг

Новым руководителем компании «Microsoft Украина» назначен выходец из IBM Ян Питер де Йонг

Новым генеральным директором компании «Microsoft Украина» стал Ян Питер де Йонг (Jan Peter De Jong), который с 2006 года работал в IBM. Как сообщил президент Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер на ежегодном приеме, Ян Питер де Йонг уже прибыл в Украину и приступил к обязанностям с 5 февраля 2019 года.

До перехода в Microsoft Ян Питер де Йонг четыре с половиной года занимал в IBM должность Business Development Exec/Deal Maker по Центральной и Восточной Европе, работая в Праге, а до этого немногим более года был директором по продажам IT-услуг в этом регионе.

Напомним, что до 1 декабря 2017 года генеральным директором Microsoft по Украине, Грузии и Молдове была Надежда Васильева, которая покинула этот пост после трех лет работы, решив продолжить профессиональную и научную деятельность в США.

После ее ухода обязанности гендиректора исполнял Георгий Ранделов, который ранее возглавлял представительство IBM в Болгарии и занимал должность директора по вопросам государственного сектора группы стран Центральной и Восточной Европы.

Надежда Васильева была назначена генеральным директором «Майкрософт Украина» в октябре 2014 года (сменив на этой позиции Дмитрия Шимкива), до этого она два года работала в компании в роли директора по работе с органами власти и учреждениями образования и науки.

Источник: Интерфакс-Украина

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить