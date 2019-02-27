До конца года Xiaomi утроит количество магазинов в Европе

Фото: центр Mi Home & Service в Киеве, открытый в 2017 году

В последнее время Xiaomi активно открывала точки продаж своих смартфонов в Западной Европе, что, как известно, помогло китайскому производителю нарастить продажи в регионе более чем вчетверо и войти в пятерку крупнейших поставщиков. Судя по всему, этот успех только придал еще больше уверенности китайскому производителю в правильности ранее выбранной стратегии (отход от старой модели с продажами только онлайновым путем). В ходе последнего интервью вице-президент Xiaomi Ван Сян заявил о планах до конца года увеличить количество фирменных розничных магазинов в европейском регионе в три раза. Не исключено, что один или даже несколько новых магазинов Xiaomi будут открыты в Украине.

Сейчас в Европе работает 50 розничных магазинов. То есть, к концу этого года таковых должно быть уже 150. Это должно еще сильнее подстегнуть розничные продажи и продвинуться еще выше в рейтинге крупнейших поставщиков смартфонов рынка Европы. Учитывая, что в последнее время интерес к смартфонам бренда Xiaomi растет завидными темпами, причем не только к бюджетным моделям, но и среднероуровневым и флагманским, у компании есть большие шансы до конца этого года подняться с пятого на третье место рейтинга крупнейших поставщиков смартфонов в Европе.

Напомним, уже завтра должен быть представлен новый смартфон Redmi Note 7 Pro, являющийся улучшенной версией популярной модели Redmi Note 7. Кроме того, последние данные указывают, что вместе с Redmi Note 7 Pro компания представит новую версию обычного Redmi Note 7, которая будет выделяться еще более доступной ценой. По имеющимся данным, удешевление будет достигнуто путем замены 48-мегапиксельной модуля в основной камере на модель с более низким разрешением.

Источник: Gizchina