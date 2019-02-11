В минувшем квартале Xiaomi опередила Samsung и стала №1 на рынке смартфонов Украины, темпы роста в Европе достигли 415%

Компания по исследованию рынка Canalys опубликовала отчёт о состоянии рынка смартфонов в четвёртом квартале 2018 года. Из данных отчёта видно, что в минувшем квартале Xiaomi достигла отличных результатов по продажам в Европе, а в Украине и вовсе стала лидером рынка.

Так, по данным Canalys, в четвёртом квартале 2018 года продукция компании Xiaomi заняла 26,7% доли рынка смартфонов Украины (в количественном выражении) и впервые вышла на первое место. Предыдущий многолетний лидер в лице Samsung отстал совсем немного, доля рынка корейской компании составила 26,5%. Интересно, что четыре из пяти ведущих брендов смартфонов в Украине — это китайские производители. Помимо Xiaomi в пятёрку лидеров также вошли Huawei (16,2%), Meizu (10,6%) и Honor (7,9%).

Причём, в других странах Европы компания Xiaomi тоже демонстрирует отличные результаты. На западноевропейском рынке смартфонов компания Xiaomi успешно вошла в пятерку лидеров и стала самым быстрорастущим брендом смартфонов в Западной Европе с невероятным темпом роста – 415,1% по сравнению с четвёртым кварталом 2017 года. При этом, предыдущий лидеры постепенно сдают свои позиции. Например, у Samsung объём продаж смартфонов снизился на 14,1%, хотя компания продолжает занимать первое место по количеству продаж. У Apple, занявшей второе место, объём продаж снизился на 7,5%. В то же время китайская компания Huawei смогла заметно нарастить продажи в странах Западной Европы – на 41,4%. Она занимает третью строчку рейтинга. Далее следует компания HMD с брендом Nokia. В количественном выражении продаж она сильно уступает тройке лидеров, но демонстрирует отличный темп роста на уровне 79,6%.

Добавим, увеличение доли рынка Xiaomi в Европе во многом вызвано успехами компании в Испании. Здесь на протяжении четвёртого квартала 2018 года Xiaomi смогла продать 2 млн смартфонов (из общего западноевропейского объёма 4,1 млн устройств) и занять третью строчку рейтинга самых популярных брендов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прирост составил 273,4%. Прирост на этом рынке также показал китайский бренд Huawei (+36,8%), который вплотную приблизился к лидеру в лице Samsung. Корейская компания, напротив, продемонстрировала незначительное снижение продаж – на 0,5%. Благодаря успехам китайских компаний, а также в результате снижения продаж собственной продукции, компании Apple и LG опустились в рейтинге на четвёртую и пятую позиции, соответственно.

Добавим, Xiaomi вышла на такие важные рынки Западной Европы, как Франция, Италия и Великобритания, лишь в мае 2018 года. Так что в дальнейшем доля рынка компании в Западной Европе может ещё больше увеличиться.

Источник: mydrivers