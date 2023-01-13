Новый эффект в Nvidia Broadcast 1.4 имитирует взгляд на камеру, когда ваши глаза направлены в другую сторону

Nvidia Broadcast – это универсальный плагин, который работает с самыми популярными приложениями для стриминга, видеоконференций и голосовых чатов. И теперь с помощью новой функции вы можете обмануть собеседника или зрителей, используя эффект «Зрительный контакт» – он имитирует взгляд в камеру, если ваши глаза будут направлены в другую сторону.

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Функция использует ИИ и предназначена для «создателей контента, которые хотят заснять себя во время чтения заметок или сценария», не глядя прямо в камеру.

Nvidia говорит, что «Зрительный контакт» попытается сделать «имитированные глаза» идентичными вашим настоящим. Также предусмотрена функция отключения эффекта в случаях, когда ваши глаза расположены слишком далеко.

Посмотрите на демонстрацию со сравнением обычной трансляции и трансляции с использованием эффекта.

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Иногда такое чрезмерное внимание выглядит странным, а глаза движутся слишком быстро. Моментами функция действительно работала неплохо, но ошибки были частыми и заметными.

В Nvidia говорят, что эффект работает как бета-версия и ждет отзывы, чтобы улучшить его.

«Существуют миллионы цветов глаз и комбинаций освещения. Если вы протестируете его и выявите проблемы или просто хотите помочь нам в дальнейшем развитии этого эффекта искусственного интеллекта, пожалуйста, отправьте нам короткое видео, мы будем очень благодарны!», — говорят в компании.

В последние годы Nvidia все больше склоняется к использованию искусственного интеллекта. Основным преимуществом ее видеокарт является технология масштабирования на основе машинного обучения DLSS (Deep Learning Super Sampling). В ходе демонстрации последней версии DLSS 3 Nvidia показала, как технология смогла повысить частоту кадров Cyberpunk 2077 с менее 30 кадров в секунду до примерно 100 кадров в секунду.

У Broadcast есть и другие функции на основе искусственного интеллекта, такие как замена фона и удаление фоновых шумов, которые улавливает микрофон.

Что касается «Зрительного контакта», то Apple, например, ранее уже тестировала подобную функцию под названием «Коррекция внимания» для FaceTime в 2018 году (в текущих версиях iOS она уже обозначена как «Зрительный контакт» в настройках FaceTime). У Microsoft также есть собственная версия функции Windows 11 для устройств с нейронным процессором.

«Зрительный контакт» – не единственная функция, которую Nvidia внедрила в Broadcast 1.4. Последнее обновление также добавляет эффект виньетки (похож на Instagram) и улучшает эффекты размытия, замены и удаления виртуального фона. Обновление доступно для загрузки всем, кто имеет видеокарту RTX.

Источник: The Verge