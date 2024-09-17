Новый криптопроект Трампа: свежие детали о World Liberty Financial и токенах WLFI

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Бывший президент и нынешний кандидат в лидеры США Дональд Трамп официально представил криптовалютный проект под названием World Liberty Financial на платформе X из своей резиденции Мар-а-Лаго. Мероприятие состоялось несмотря на недавнее покушение на жизнь политика, произошедшее во время игры в гольф. Трансляция длилась более двух часов и собрала 1.3 млн слушателей. Среди других спикеров также были сыновья кандидата в президенты США: Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший.

Кстати, согласно финансовыми декларациями, которые он подал в августе, Дональд Трамп заработал около $7,2 млн в 2023 году благодаря лицензионному соглашению с NFT INT, LLC, компанией, продающей NFT, или невзаимозаменяемые токены, «карточки» с изображением бывшего президента США.

Также бывший президент США хранит от $250 тыс. до $500 тыс. на Ethereum-кошельке.

А платформа Arkham оценивает криптопортфолио Трампа в $5,7 млн (по состоянию на 17 сентября 2024 года).

Что же такое World Liberty Financial и токен WLFI?

Во время виртуального интервью было объявлено минимальное количество деталей. Дональд Трамп-младший заявил, что эта инициатива предоставит новые возможности тем людям, которые не могут получить финансирование в традиционных банках. Сам Дональд Трамп выразил оптимизм относительно будущего криптоиндустрии:

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«Это молодая и очень быстро растущая отрасль. Я верю в нее».

Присутствовал на виртуальном мероприятии также друг Трампа, инвестор в недвижимость Стив Уиткофф, который подтвердил свое участие в проекте.

Платформа World Liberty Financial описывается как рынок децентрализованных финансов (DeFi) на блокчейне Ethereum, где люди могут занимать, давать в долг и зарабатывать проценты на криптовалюте. DeFi отличается от традиционных финансов тем, что не имеет посредников. Все операции происходят на блокчейне, который регулируется смарт-контрактами.

Криптовалютный проект Трампа обещает быть «удобнее для пользователя» и доступнее, чем нынешние альтернативы, и будет подкреплен непередаваемым (то есть таким, которым нельзя торговать) токеном управления World Liberty Financial (WLFI). Возможно, это будет Soulbound токен (SBT).

Тем временем команда World Liberty Financial во главе с Заком Фолкманом и Чейзом Херро раскрыла некоторые подробности Decrypt:

продажа токенов будет регулироваться Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Большую часть предложения токенов — 62,66% — распределят во время будущей продажи.

Часть чистой выручки пойдет в резервный фонд мультикошелька проекта.

Часть чистой выручки от продажи токенов поступит в качестве оплаты основателям проекта, команде и поставщикам услуг.

Около 17,33% WLFI будет направлено на стимулирование расширения участия в управлении World Liberty, а также на другие инициативы по развитию сообщества.

Остальные 20% токенов пойдут команде проекта, советникам и будущим работникам. Пока нераскрытая часть WLFI будет предназначена для Фонда WLF и Witkoff Group.

Остерегайтесь фейков!

Интересно, что после официального анонса, начали двигаться в разных ценовых направлениях фейковые токены, взявшие себе название World Liberty Financial (тикеры WLFI, WLF, WL, могут быть и другие). Имейте в виду, подобных неофициальных токенов множество, на разных блокчейнах. Официального запуска еще не было.

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Источник: Arkham, Decrypt, X

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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