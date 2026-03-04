banner
Новости Устройства 04.03.2026 comment views icon

Mac для "бедных": Apple представила MacBook Neo за $599

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Mac для "бідних": Apple представила MacBook Neo за $599

Apple представила самый дешевый ноутбук в своей истории — MacBook Neo за $599. Эта модель давно фигурировала в слухах как доступный Mac, и теперь она официально представлена. При этом релиз выглядит контрастно: ранее Apple подняла базовые цены на MacBook Air M5 и MacBook Pro M5 с чипами M5 Pro и M5 Max.


Характеристики Apple MacBook Neo

Новый ноутбук Apple MacBook Neo получил 13-дюймовый Retina дисплей на базе LCD-панели с разрешением 2408×1506 пикселей и яркостью 500 нит. В то же время дисплей не поддерживает True Tone (настройка цветовой температуры в зависимости от среды) — это первый экран Apple за последние годы без этой функции. Также отсутствует поддержка расширенного цветового охвата P3, что встречается почти во всех других дисплеях Apple.

Ноутбук работает на чипе A18 Pro, который используют в серии iPhone 16 Pro. Процессор содержит 6-ядерный CPU, 5-ядерный GPU и 16-ядерный Neural Engine. По «сухим» цифрам это значительно скромнее актуальных M-чипов, однако для базовых задач — работа с документами, браузером, видеосвязью — мощности должно хватить. Базовая конфигурация MacBook Neo предлагает хранилище емкостью 256 ГБ (как iPhone 17e за $599) и не имеет Touch ID. За дополнительные $100 покупатель получает накопитель емкостью 512 ГБ и сканер отпечатка пальца в клавиатуре. Все версии имеют только 8 ГБ оперативной памяти.


Apple не сэкономила на корпусе: здесь используется алюминиевая конструкция без пластика. Ноутбук получил вебкамеру 1080p, два порта USB-C и разъем для наушников. MagSafe нет — для зарядки придется занять один из двух USB-C. Боковые динамики поддерживают Dolby Atmos.

Цена

Новый Apple MacBook Neo уже доступен для предварительного заказа. Базовая версия с SSD емкостью 256 ГБ стоит $599, а конфигурация с хранилищем на 512 ГБ — $699. Первые поставки стартуют 11 марта.

Mac для "бідних": Apple представила MacBook Neo за $599

Новинка доступна в четырех цветах: Silver, Indigo, Blush и Citrus. Клавиатура подобрана под цвет корпуса. С учетом характеристик и цены, MacBook Neo выглядит как попытка привлечь пользователей Windows в сегменте $500-$1000.

Спецпроекты
Естетика Leica та провідні технології: в Алло стартували продажі флагманської серії Xiaomi 17
Високі стелі, панорамні види на Карпати та енергоефективність. Чим дивує нова черга котеджів Skogur

На этой неделе Apple также представила iPhone 17e, iPad Air M4, обновленный MacBook Air с чипом M5 і MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max.

Apple представила M5 Pro и M5 Max для MacBook Pro: 18 ядер CPU, до 40 ядер GPU и +30% производительности

Источник: Apple, Engadget

Популярные новости

arrow left
arrow right
Слабое место Intel Core Ultra X9 388H: ограничение PCIe может помешать появлению дискретных видеокарт в ноутбуках
Дизайн iPhone Fold заставит фанов Apple "переучиться" пользованию смартфоном
В бета iOS 26.3 и iPadOS 26.3 Apple сломала AirPlay, трансляцию на ТВ и переход между устройствами
Пользователь подключил 21-летний iBook к Wi-Fi и без проблем загрузил обновления с серверов Apple
Прогресс наглядно: эмулятор Apple Macintosh 68K работает на копеечном чипе интернета вещей
Новинки Lenovo: почти квадратный ThinkCentre, раздвижной Legion Pro Rollable и обновление ноутбуков
Украинский дизайнер опубликовал рендеры Apple iPhone 18 Pro: 12 новых функций и изменений следующего флагмана
Плазма и коронный разряд внутри ПК: YPlasma анонсирует новую тихую систему охлаждения без движущихся частей
1,2 ТБ за $300? Продавцы ноутбуков на Amazon начали "раздувать" объем памяти за счет OneDrive
Процессоры AMD Zen 6 Medusa Point замечены в транспортной декларации — известен состав ядер и TDP
Apple стоит волноваться? KT-скан сравнил оригинальные AirPods и копию за $10
HP OmniBook, OmniStudio X и Chromebook на CES 2026: тоньше MacBook Air, с новыми процессорами
Новые ноутбуки MSI: тонкий Prestige 14, Raider 16 Max HX на 300 Вт и Stealth 16 AI+ с CES Innovation Award
Забудьте iPhone 17 Pro: iPod стал новым трендом зуммеров в 2026 году и вот почему
В iPhone Air фиксируют сбои модема Apple C1X
Apple выпустила iOS 26.3: много новых функций не для iPhone
Apple MacBook Air M5 подорожал на $100: более быстрый чип, больший SSD, 18 часов автономности
Владельцам iPhone начали выплачивать $95 млн за "шпионаж" из-за Siri
Как у Oppo и Vivo: Apple iPhone 18 Pro может получить телеконвертер
Nvidia, ускоряйся: китайская Moore Threads представила ноутбук с собственным 12-ядерным ARM-процессором
Пользователи macOS 26 имеют проблемы с масштабированием окон из-за "фейковых" закругленных углов
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить