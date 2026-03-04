Mac для "бедных": Apple представила MacBook Neo за $599

Apple представила самый дешевый ноутбук в своей истории — MacBook Neo за $599. Эта модель давно фигурировала в слухах как доступный Mac, и теперь она официально представлена. При этом релиз выглядит контрастно: ранее Apple подняла базовые цены на MacBook Air M5 и MacBook Pro M5 с чипами M5 Pro и M5 Max.





Характеристики Apple MacBook Neo

Новый ноутбук Apple MacBook Neo получил 13-дюймовый Retina дисплей на базе LCD-панели с разрешением 2408×1506 пикселей и яркостью 500 нит. В то же время дисплей не поддерживает True Tone (настройка цветовой температуры в зависимости от среды) — это первый экран Apple за последние годы без этой функции. Также отсутствует поддержка расширенного цветового охвата P3, что встречается почти во всех других дисплеях Apple.

Ноутбук работает на чипе A18 Pro, который используют в серии iPhone 16 Pro. Процессор содержит 6-ядерный CPU, 5-ядерный GPU и 16-ядерный Neural Engine. По «сухим» цифрам это значительно скромнее актуальных M-чипов, однако для базовых задач — работа с документами, браузером, видеосвязью — мощности должно хватить. Базовая конфигурация MacBook Neo предлагает хранилище емкостью 256 ГБ (как iPhone 17e за $599) и не имеет Touch ID. За дополнительные $100 покупатель получает накопитель емкостью 512 ГБ и сканер отпечатка пальца в клавиатуре. Все версии имеют только 8 ГБ оперативной памяти.





Apple не сэкономила на корпусе: здесь используется алюминиевая конструкция без пластика. Ноутбук получил вебкамеру 1080p, два порта USB-C и разъем для наушников. MagSafe нет — для зарядки придется занять один из двух USB-C. Боковые динамики поддерживают Dolby Atmos.

Цена

Новый Apple MacBook Neo уже доступен для предварительного заказа. Базовая версия с SSD емкостью 256 ГБ стоит $599, а конфигурация с хранилищем на 512 ГБ — $699. Первые поставки стартуют 11 марта.

Новинка доступна в четырех цветах: Silver, Indigo, Blush и Citrus. Клавиатура подобрана под цвет корпуса. С учетом характеристик и цены, MacBook Neo выглядит как попытка привлечь пользователей Windows в сегменте $500-$1000.

На этой неделе Apple также представила iPhone 17e, iPad Air M4, обновленный MacBook Air с чипом M5 і MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max.

Источник: Apple, Engadget