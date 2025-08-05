Новости Игры 05.08.2025 comment views icon

Новый патч Stellar Blade сломал запуск игры в Steam — придется удалить моды

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Новый патч Stellar Blade сломал запуск игры в Steam — придется удалить моды

Любители модов, сегодня не ваш день. Патч 1.3.0 для Stellar Blade на ПК сломал запуск игры в Steam и установленные моды.

Shift Up выпустила патч 1.3.0 как небольшое техническое обновление с мелкими исправлениями, но он вызвал серьезные проблемы. А именно для тех, кто играл с модами — в частности NSFW-контентомМоды, содержащие контент сексуального характера, жестокость или другие элементы, боевыми модификациями и тому подобное. Некоторые игроки сообщают, что Stellar Blade перестала запускаться сразу после патча, хотя до обновления работала стабильно.

Причиной, вероятно, является несовместимость модов с новой версией. На одной из веток Steam пользователь с ником Wolfcastle, который является представителем разработчиков, советует попробовать полностью удалить UE4SS и все установленные моды. Однако даже после выполнения этого совета некоторые пользователи сообщают, что проблема остается.

Shift Up официально не комментировала ситуацию, но в сообществе Reddit уже появилось временное решение — нужно вручную отредактировать файлы UE4SS в папке игры. По состоянию на сейчас это единственный способ хоть как-то вернуть игру в рабочее состояние, если у вас стояли моды. Или можно просто подождать исправления багов.

Что касается самого обновление — патч 1.3.0 внес несколько улучшений как для ПК, так и для PS5. Среди них — доработанный фоторежим, исправление ошибок в кат-сценах, улучшение интерфейса, фиксы для рыбалки, боевой системы и парикмахерской.

Shift Up также якобы работает над портом игры для Nintendo Switch 2, но после такого обновления главное внимание — вернуть рабочее состояние игры хотя бы на ПК. Плюс студия начала разработку Stellar Blade 2.

Источник: PCGamesN

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