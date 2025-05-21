Новости Игры 21.05.2025 в 14:49 comment views icon

Shift Up начала разработку Stellar Blade 2 — в отчете студии заметили дату запуска

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Shift Up начала разработку Stellar Blade 2 — в отчете студии заметили дату запуска

Shift Up подтвердила, что работает над продолжением Stellar Blade — но сиквел не выйдет «послезавтра».

В презентации для инвесторов разработчики показали диаграмма с планами на ближайшие годы. Она начинается с релиза первой части в 2024-м, далее идет «расширение платформы» — речь идет о выходе игры на ПК. А уже следующим пунктом указано «продолжение» — это и есть Stellar Blade 2. Поскольку график завершается 2027 годом, логично предположить, что новую часть выпустят в течение следующих двух лет. Поэтому делаем вывод, что Stellar Blade 2 уже в разработке, и релиз планируется до 2027 года.

Отметим, что первая Stellar Blade заработала $43 млн менее чем за год и продалась миллионным тиражом за первые месяцы. Это не рекордные показатели для игры класса AAA, но достаточно, чтобы Shift Up решила вкладываться в сиквел. К тому же студия должен летом выпустить откровенное DLC.

Stellar Blade получила вдохновение из культовой манги «Gunnm» («Алита: Боевой ангел») и ее киноадаптации на ПК игра выйдет в ближайшие недели — и это точно увеличит продажи. Хотя некоторые игроки критикуют ПК-версию за использование Denuvo, цену $70 и блокировку в 129 регионах.

Параллельно со Stellar Blade 2 студия работает над еще одним крупным проектом — Project Witches. Это будет городская sci-fi экшн-RPG, также класса AAA. Игра запланирована на 2027 год. Первые подробности обещают уже во втором квартале этого года.

Обзор Stellar Blade. Есть ли что-то кроме красоты?

Источник: Insider Gaming

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