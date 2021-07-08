Новый пользовательский интерфейс Microsoft Office уже стал доступен участникам программы тестирования





Корпорация Microsoft приступила к тестированию нового дизайна пакета Office. Участники программы Office Insiders уже могут получить доступ к новому пользовательскому интерфейсу и оценить его. Разворачивание новой версии для всех пользователей Microsoft 365 ожидается в конце этого года.

Основные изменения нового пользовательского интерфейса Office – это округлый вид ленточной панели с небольшими изменениями некоторых кнопок в Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Изначально Microsoft показывала концепты более радикальных изменений в пользовательском интерфейсе Office, в том числе переход на панель команд вместо традиционного ленточного интерфейса.

Похоже, по крайней мере на данный момент, Microsoft постепенно вносит небольшие изменения в дизайн Office, а не полностью отказывается от ленточного интерфейса. Однако Microsoft всё ещё работает над адаптивными органами управления, в результате чего ленточный интерфейс Office в конечном итоге будет заменен панелью инструментов, которую можно отсоединить и перемещать в удобное место для работы с документом.

Можно ожидать, что эти изменения появятся в первую очередь в веб-версиях и мобильных версиях Office, прежде чем будут внесены какие-либо существенные изменения в дизайн основных настольных программ Word, Excel, PowerPoint и Outlook. В прошлом году Microsoft заявила, что внедрение этих изменений может занять год или два, так что сейчас можно наблюдать лишь первые изменения в Windows 11.

Обновленный интерфейс Microsoft Office доступен для тестировщиков как в Windows 10, так и в Windows 11. Чтобы уже сейчас оценить предлагаемые изменения, необходимо быть участником программы Office Insiders и разрешить получение обновлений бета-каналов в настройках Office. После обновления значок мегафона в верхней части любого приложения Office позволит включить или выключить новый интерфейс.

Источник: The Verge