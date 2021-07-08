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Новый пользовательский интерфейс Microsoft Office уже стал доступен участникам программы тестирования

Новый пользовательский интерфейс Microsoft Office уже стал доступен участникам программы тестирования

Новый пользовательский интерфейс Microsoft Office уже стал доступен участникам программы тестирования


Корпорация Microsoft приступила к тестированию нового дизайна пакета Office. Участники программы Office Insiders уже могут получить доступ к новому пользовательскому интерфейсу и оценить его. Разворачивание новой версии для всех пользователей Microsoft 365 ожидается в конце этого года.

Основные изменения нового пользовательского интерфейса Office – это округлый вид ленточной панели с небольшими изменениями некоторых кнопок в Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Изначально Microsoft показывала концепты более радикальных изменений в пользовательском интерфейсе Office, в том числе переход на панель команд вместо традиционного ленточного интерфейса.

Похоже, по крайней мере на данный момент, Microsoft постепенно вносит небольшие изменения в дизайн Office, а не полностью отказывается от ленточного интерфейса. Однако Microsoft всё ещё работает над адаптивными органами управления, в результате чего ленточный интерфейс Office в конечном итоге будет заменен панелью инструментов, которую можно отсоединить и перемещать в удобное место для работы с документом.

Можно ожидать, что эти изменения появятся в первую очередь в веб-версиях и мобильных версиях Office, прежде чем будут внесены какие-либо существенные изменения в дизайн основных настольных программ Word, Excel, PowerPoint и Outlook. В прошлом году Microsoft заявила, что внедрение этих изменений может занять год или два, так что сейчас можно наблюдать лишь первые изменения в Windows 11.

Обновленный интерфейс Microsoft Office доступен для тестировщиков как в Windows 10, так и в Windows 11. Чтобы уже сейчас оценить предлагаемые изменения, необходимо быть участником программы Office Insiders и разрешить получение обновлений бета-каналов в настройках Office. После обновления значок мегафона в верхней части любого приложения Office позволит включить или выключить новый интерфейс.

Источник: The Verge

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