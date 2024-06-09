Новый тизер-трейлер «Дэдпул и Росомаха» — фанаты Marvel заметили Ледипул и Джаггернаута

Новейший тизер-трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха», по мнению фанатифв, содержит несколько великодок, связанных с другими персонажами Marvel. Не то чтобы это были очень надежные зацепки, но они имеют право на существование.

Одноминутный трейлер, который вышел в Международный день друзей, демонстрирует отношения двух главных героев ленты. В нем много ранее показанных кадров, но есть и новые. В частности, фанаты считают, что заметили Ледипул и Джаггернаута.

Ледипул легче всего заметить на коротком отрезке с ногами кого-то, кто будто выходит из портала. Слухи о ней ходили в течение некоторого времени — это женщина-двойник Дэдпула Ванда Уилсон. Некоторые фанаты предполагают, что под маской будет реальная жена Райана Рейнольдса, Блейк Лайвли.

LADYPOOL!!! It’s gotta be Blake Lively pic.twitter.com/T3pNAuXvwN — Kennedy Ryan Reynolds fan❤️ (@ilyryanreynolds) June 8, 2024

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Говорят, что Джаггернаут, который появился в «Люди Икс: Последняя битва», тоже будет в «Дэдпул и Росомаха». Однако в марте актер Винни Джонс сказал, что он решил не участвовать в предстоящем фильме MCU, потому что роль негативно повлияла на его психику из-за костюма.

«Как ни странно, меня только что попросили сняться в «Дэдпуле», теперь новом, и я поговорил с режиссером и просто сказал, что это такая драма, умственная и физическая, надеть этот костюм. Я имею в виду, что это также негативно повлияло на психику, потому что вы в нем не можете ничего делать целый день, вы можете пить только через соломинку. Поэтому мы не смогли заключить соглашение по «Дэдпули».

First look at Juggernaut in #DeadpoolAndWolverine ✅ Looks like Vinnie Jones was lying about not coming back 🤯 pic.twitter.com/2rSbWTttWi — Austin Medeiros (@austin_medz) June 8, 2024

И все же фанаты смогли заметить Джаггернаута, и если это не Джонс, то по крайней мере кто-то похожий. «Дэдпул и Росомаха» выйдет в кинотеатрах 25 июля.

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Источник: IGN