Новый тизер-трейлер «Дэдпул и Росомаха» — фанаты Marvel заметили Ледипул и Джаггернаута

Новейший тизер-трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха», по мнению фанатифв, содержит несколько великодок, связанных с другими персонажами Marvel. Не то чтобы это были очень надежные зацепки, но они имеют право на существование.

Одноминутный трейлер, который вышел в Международный день друзей, демонстрирует отношения двух главных героев ленты. В нем много ранее показанных кадров, но есть и новые. В частности, фанаты считают, что заметили Ледипул и Джаггернаута.

Ледипул легче всего заметить на коротком отрезке с ногами кого-то, кто будто выходит из портала. Слухи о ней ходили в течение некоторого времени — это женщина-двойник Дэдпула Ванда Уилсон. Некоторые фанаты предполагают, что под маской будет реальная жена Райана Рейнольдса, Блейк Лайвли.

Говорят, что Джаггернаут, который появился в «Люди Икс: Последняя битва», тоже будет в «Дэдпул и Росомаха». Однако в марте актер Винни Джонс сказал, что он решил не участвовать в предстоящем фильме MCU, потому что роль негативно повлияла на его психику из-за костюма.

First look at Juggernaut in #DeadpoolAndWolverine ✅

Looks like Vinnie Jones was lying about not coming back 🤯 pic.twitter.com/2rSbWTttWi

— Austin Medeiros (@austin_medz) June 8, 2024