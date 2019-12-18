Новый украинский дизель-поезд ДПКр-3 прошел испытания и вскоре выйдет на маршрут Kyiv Boryspil Express

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Новый дизель-поезд ДПКр-3 для региональных пассажирских перевозок, созданный на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ), прошел испытания и рекомендован к эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

17 декабря межведомственная комиссия во главе с и. о. директора по инженерно-техническому обеспечению «Укрзалізниці» Сергеем Мямлиным приняла решение, которым разрешила ввод состава в эксплуатацию. Таким образом, со дня на день, как и было неоднократно обещано, состав начнет перевозить пассажиров на маршруте Kyiv Boryspil Express, который сейчас обслуживается с помощью польских рельсобусов PESA 620M.

В своем решении комиссия заключила, что поезд соответствуют действующим нормативным документам и требованиям технического задания. А завод получил разрешение на изготовление опытной партии из 6 поездов по 3 вагона в составе каждого.

Напомним, КВСЗ начал испытывать новый дизель-поезд ДПКр-3, родственный уже хорошо знакомому нам ДПКр-2, в начале прошлого месяца. За разработкой ДПКр-3 мы внимательно следили еще с прошлого года, когда предприятие только объявило о намерении инвестировать 200 млн грн в его разработку.

Чем отличаются украинские дизель-поезда ДПКр-3 и ДПКр-2 вы можете узнать из предыдущей заметки.

Напомним, недавно «Укрзалізниця» хвасталась результатами первого года работы Kyiv Boryspil Express — экспрессы совершили почти 10 тыс. рейсов и перевезли без малого 1 млн пассажиров.

Источник: КВСЗ