Крюковский завод разработал концепт гибридного пригородного электропоезда для линии Kyiv Boryspil Express и не только

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В конце прошлого года стало известно о планах Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) инвестировать около 200 млн грн в разработку нового пригородного электропоезда. И вот на днях украинское предприятие представило концепт гибридного электропоезда, который сможет курсировать на таких неэлектрифицированных участках железной дороги как «Киев — аэропорт Борисполь». За основу для проекта новой электрички хотят взять дизель-поезд ДПКр-3 (на заглавном фото).

Как сообщается, предприятие только приступило к разработке модельного ряда электропоездов с питанием от сети постоянного и переменного токов. Отдельно отмечается, что разработка осуществляется за счет собственных средств компании.

Как и прежде, проект по созданию моделей вагонов, которые войдут в состав электрички, оценивается в 200 млн грн.

В течение 2019-2020 годов предприятие планирует изготовить тестовые образцы поездов постоянного и переменного тока, испытать их и начать поставки уже эксплуатационных образцов техники в 2021 году. То есть, если все пройдет успешно, то в будущем пока безымянные гибридные электропоезда могут заменить нынешние польские рельсовые автобусы PESA 620M на дизельном топливе, которые ранее обслуживали региональные маршруты «Укрзалізниці», на маршруте «Киев — аэропорт Борисполь», а также начать использоваться на других участках украинской железной дороги в различных регионах.

По данным «Укрзалізниці», с 30 ноября 2018 года по 30 января 2019 года поезда «Киев Борисполь экспресс» перевезли между аэропортом Борисполь и вокзалами Киева более 105 тыс. пассажиров, выполнив 3 275 рейсов. Средняя загрузка составила около 32 человек. Показатель не особо высокий и «Укрзалізниця» ранее уже снизила прогнозируемый годовой пассажиропоток в 2,5 раза, до 1 млн пассажиров. Но предприятие рассчитывает, что в летнее время загрузка маршрута существенно возрастет.

Поезда Kyiv Boryspil Express выполняют 27 оборотных рейсов в сутки. Время в пути составляет около 40 минут, стоимость проезда — 80 грн.

Источник: avianews