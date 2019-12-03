Почти 10 тыс. рейсов и без малого 1 млн пассажиров. «Укрзалізниця» похвасталась результатами первого года работы Kyiv Boryspil Express [Нет, это не успех]





Национальный железнодорожный оператор «Укрзалізниця» (УЗ) подвел итоги первого года работы скоростного экспресса Kyiv Boryspil Express, гордо отрапортовал о примерно 10 тыс. совершенных рейсов и без малого 1 млн перевезенных пассажиров. Соответствующее объявление сделал глава правления компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook, в очередной раз назвав проект одним из самых успешных за всю историю Украины. Успех ли это, спросите вы?

Прежде всего напомним, что экспресс «ЖД-вокзал — аэропорт «Борисполь» обошелся в сумму порядка 580 млн грн. И хотя сейчас УЗ об этом скромно умалчивает, но в конце прошлого года «Укрзалізниця» говорила о выходе на пассажиропоток в 2,5 млн пассажиров (и 200 млн грн доходов), заверяя о полной окупаемости за 10 лет, но затем скорректировала прогноз, уменьшив показатель в 2,5 раза. Путем несложных вычислений можно подсчитать, что Kyiv Boryspil Express принес 80 млн выручки от продаж билетов, что уже звучит не столь впечатляюще. Если вычесть из этой суммы затраты на топливо, расходы на оплату труда персонала (проект создал 100 новых рабочих мест), амортизацию и прочие операционные расходы, то операционная прибыль едва ли будет большой (если она вообще будет). На этом фоне заявление о том, что проект окупится за 10 лет выглядит весьма сомнительно.

Рекордное количество пассажиров поезда Kyiv Boryspil Express перевезли в августе и сентябре — 98,2 тыс. и 107,6 тыс. соответственно. Наибольшей популярностью, по данным УЗ, пользуются рейсы № 842 Киев-Борисполь в 17:50 и № 845 Борисполь-Киев в 19:17.

Также Кравцов еще раз подтвердил планы касательно запуска на маршруте Kyiv Boryspil Express нового поезда украинского производства и открытии станции на Выдубичах. Ранее он говорил, что это случится до конца года, но точные сроки пока неизвестны.

Остается добавить, что в следующем году «Укрзалізниця» планирует повысить тарифы и увеличить цены на пассажирские поезда на 21,9%.

Источник: УЗ