Чем отличаются украинские дизель-поезда ДПКр-3 и ДПКр-2

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Хвастаясь почти миллионным пассажиропотоком за первый год работы Kyiv Boryspil Express, как мы уже упоминали, глава «Укрзалізниці» Евгений Кравцов подтвердил добавление на маршрут нового украинского дизель-поезда ДПКр-3, разрабатывающегося в качестве альтернативы польским рельсобусам PESA 620M. Мы уже видели живые фото и видео с испытаний подвижного состава, а также слышали некоторые подробности от Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ). Сейчас же появились новые подробности о главных отличиях нового ДПКр-3 от собрата ДПКр-2, которые источнику предоставил заместитель главного конструктора по пассажирскому моторвагонному подвижному составу украинского предприятия Иван Кутумов.

По словам инженера, у ДПКр-3 совершенно другая конструкция. Силовые установки и двигатели мощнее, они больше по размерам, и, что логично, занимают много подвагонного пространства. При этом промежуточный вагон не является моторным, что привело к полной замене расположения всего подвагонного оборудования — главные элементы системы охлаждения вынесены на крышу с устройством пространства для коммуникаций их подключения и управления.

Кардинальные изменения претерпела и конструкция вагонов. Напомним, всего их три. Самым просторным является промежуточный вагон, в котором предусмотрены 61 место первого класса по схеме 2х2 и санитарный модуль. В одном из головных вагонов 58 мест второго класса по схеме 2х3, там же имеется купе стюарда. В другом головном вагоне — 51 место второго класса, в этом вагоне находится санитарный модуль увеличенного размера для пассажиров с особыми потребностями, есть место для колясок. Наличие указанных особенностей, как отметили на заводе, потребовало разработки новой конструкторской документации и полностью нового проекта.

«В ДПКр-3 много новых узлов, из которых состоит каждая система, в том числе собственного производства. Например, система отопления, распределительные шкафы контроля и диагностики, система охлаждения двигателей, трубные магистрали, которые поднимаются из-под вагона на крышу», — добавил Иван Кутумов.

В ДПКр-3 также применено новое самостоятельное решение в части электроснабжения всех потребителей вагонов. Установлены новые системы локомотивной и пожарной безопасности украинского производства.

ДПКр-3 должен выйти на маршрут Kyiv Boryspil Express уже в этом месяце.

Ранее говорилось о поставке УЗ шести дизель-поездов КВСЗ, но в этом году ЖД-оператор купит только один и в проекте финплана предприятия на 2020 год закупка каких-либо региональных дизель-поездов не планируется.

Что касается единственного поезда ДПКр-2, эксплуатируемого УЗ, осенью этого года после планового ремонта он должен был вернуться к работе в региональном сообщении Львов-Черновцы-Львов.

Источник: ЦТС