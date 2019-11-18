Новый законопроект о регулировании рынка криптовалют предлагает внедрить налог в размере 5% от инвестиционной прибыли





Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, в Верховной Раде Украины зарегистрирован новый проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивамы». Как видно из названия, он посвящён налогообложению криптовалют.

Законопроект разработан блокчейн-сообществом, межфракционным депутатским объединением ВРУ Blockchain4Ukraine, Офисом эффективного регулирования BRDO и командой Министерства цифровой трансформации. Во-первых, он содержит определения ряда терминов, таких как «виртуальный актив», «криптоактив», «операция с криптоактивами», «распределённый реестр», «токен» и «токен-актив». Кроме того, законопроект содержит и нормы относительно налогообложения операций с криптоактивами. В частности, предлагается установить ставку налога на доходы физических для инвестиционной прибыли от продажи криптоактивив. Власти хотят взимать с таких операций налог по ставке 5% сроком 5 лет.

Отметим, под инвестиционной прибылью от операций с криптоактивамы считается положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи криптоактива, и его стоимостью. А стоимость криптоактива определяется из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого криптоактива и/или на создание такого криптоактива. Иными словами, физическому лицу нужно будет предъявить документы на покупку криптовалюты или документами подтвердить размер затрат на создание криптовалюты. В таком случае взимать налог будут только с прибыли – разницы между доходами и расходами. Но если никаких документальных подтверждений у человека нет (что встречается в подавляющем большинстве случаев), то платить 5% предстоит со всей суммы дохода, полученного от продажи криптовалюты. Зато в законопроекте сказано, что операции по продаже криптоактивив не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

«Мы уверены, что принятие этого закона создаст условия для начала функционирования рынка виртуальных активов в соответствии с законодательством Украины с учетом баланса интересов субъектов, осуществляющих операции с виртуальными активами, и государства, которое получит дополнительные поступления налогов от операций с виртуальными активами», — говорится в заявлении Минцифры.

Напомним, это не первая попытка урегулировать обращение криптовалют в Украине. Ранее уже существовали инициативы по внедрению налога с продаж криптовалют, но тогда они так и не были реализованы.

Источник: Минцифры