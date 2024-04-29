Нужна «дешевая» рабочая сила: Google полностью уволила команду Python в США

Корпорация Google уволила всю команду Python в США.

Об этом стало известно из публикации Social.coop на Mastodon, сообщает Hacker News.

В новом отчете Free Press Journal говорится о том, что компания под руководством Сундара Пичаи уволила всю свою команду Python ради найма более «дешевой» рабочей силы.

Новую команду Google создаст с нуля в Мюнхене, Германия.

Американская команда Python насчитывает менее 10 сотрудников, которые курировали значительную часть экосистемы Python в Google. Их работа включала поддержку стабильной версии Python в Google и обновление тысяч пакетов сторонних разработчиков.

«Это тяжелый день, когда всех, с кем вы непосредственно работаете, включая вашего руководителя, увольняют, то есть, извините, «сокращают вашу роль», — рассказал один из уволенных работников компании.

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Отметим, недавно стало известно о сокращении в Google в отделах недвижимости и финансах. Финансовый директор Google Рут Порат направил электронное письмо сотрудникам, в котором сообщил, что реструктуризация предусматривает расширение в Бангалоре, Мехико и Дублине

В январе Google уволил сотни сотрудников в нескольких командах, включая команды инженеров, оборудования и ассистентов, поскольку компания наращивает инвестиции и разрабатывает предложения искусственного интеллекта.

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