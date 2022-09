NVIDIA и CD Projekt Red разыгрывают три видеокарты RTX 4090 в стиле Cyberpunk 2077

NVIDIA и CD Projekt Red объединились для организации специального , посвященном Cyberpunk 2077. У этой игры были свои взлеты и падения, но сейчас она становится одной из самых популярных игр в Steam благодаря сериалу Cyberpunk: Edgerunners от Netflix.

У геймеров будет шанс выиграть три видеокарты GeForce RTX 4090 со специальной нижней панелью в стиле Cyberpunk 2077. CD Project Red будет делиться подсказками в официальном Твиттере игры.

Want your chance to WIN a GeForce RTX 4090 with a custom @CyberpunkGame Backplate!?

Details here 👉 https://t.co/VfoDPbUGG3#BeyondFast https://t.co/JaYsRMNiHW pic.twitter.com/I7hrc5KVV8

