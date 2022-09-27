NVIDIA и CD Projekt Red разыгрывают три видеокарты RTX 4090 в стиле Cyberpunk 2077

NVIDIA и CD Projekt Red объединились для организации специального , посвященном Cyberpunk 2077. У этой игры были свои взлеты и падения, но сейчас она становится одной из самых популярных игр в Steam благодаря сериалу Cyberpunk: Edgerunners от Netflix.
Интерес к Cyberpunk 2077 вырос благодаря аниме Cyberpunk: Edge Runners от Netflix – 85555 одновременных игроков в Steam впервые за год
У геймеров будет шанс выиграть три видеокарты GeForce RTX 4090 со специальной нижней панелью в стиле Cyberpunk 2077. CD Project Red будет делиться подсказками в официальном Твиттере игры.
Want your chance to WIN a GeForce RTX 4090 with a custom @CyberpunkGame Backplate!?
Details here 👉 https://t.co/VfoDPbUGG3#BeyondFast https://t.co/JaYsRMNiHW pic.twitter.com/I7hrc5KVV8
— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) September 26, 2022
Предположительно, участникам нужно будет делать особые игровые скриншоты. Самые креативные получат приз — одну из трех карт RTX 4090. Две карты можно выиграть еще до выхода RTX 4090, намеченного на 12 октября.
- Первое испытание — начинается 26.09.2022 и заканчивается 02.10.2022 в 23:59 по центральноевропейскому летнему времени;
- Второе испытание — начинается 03.10.2022 и заканчивается 09.10.2022 в то же время;
- Третье испытание — начинается 10.10.2022 и заканчивается 16.10.2022.
NVIDIA RTX 4090 — самая мощная на сегодняшний день десктопная видеокарта с процессором AD102, основанном на архитектуре Ada Lovelace. Эта модель является первой запущенной в продажу из нового поколения.
Видеокарты RTX 4090 и RTX 4080 в исполнении партнеров NVIDIA — ZOTAC, ASUS, Inno3D, MSI, Colorful, Gigabyte и Palit [Галерея дня]
Игра Cyberpunk 2077 одной из первых будет поддерживать новейшую технологию DLSS 3 – обновление появится в ближайшее время.
По словам NVIDIA, RTX 4090 может обеспечить до 4 раз более высокую производительность по сравнению с оригинальным разрешением при использовании DLSS 3. Трое счастливчиков в скором времени смогут проверить это утверждение на практике.
Источник: VideoCardz