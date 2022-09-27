NVIDIA и CD Projekt Red разыгрывают три видеокарты RTX 4090 в стиле Cyberpunk 2077

NVIDIA и CD Projekt Red объединились для организации специального , посвященном Cyberpunk 2077. У этой игры были свои взлеты и падения, но сейчас она становится одной из самых популярных игр в Steam благодаря сериалу Cyberpunk: Edgerunners от Netflix.

У геймеров будет шанс выиграть три видеокарты GeForce RTX 4090 со специальной нижней панелью в стиле Cyberpunk 2077. CD Project Red будет делиться подсказками в официальном Твиттере игры.



Предположительно, участникам нужно будет делать особые игровые скриншоты. Самые креативные получат приз — одну из трех карт RTX 4090. Две карты можно выиграть еще до выхода RTX 4090, намеченного на 12 октября.

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Первое испытание — начинается 26.09.2022 и заканчивается 02.10.2022 в 23:59 по центральноевропейскому летнему времени;

Второе испытание — начинается 03.10.2022 и заканчивается 09.10.2022 в то же время;

Третье испытание — начинается 10.10.2022 и заканчивается 16.10.2022.

NVIDIA RTX 4090 — самая мощная на сегодняшний день десктопная видеокарта с процессором AD102, основанном на архитектуре Ada Lovelace. Эта модель является первой запущенной в продажу из нового поколения.

Игра Cyberpunk 2077 одной из первых будет поддерживать новейшую технологию DLSS 3 – обновление появится в ближайшее время.

По словам NVIDIA, RTX 4090 может обеспечить до 4 раз более высокую производительность по сравнению с оригинальным разрешением при использовании DLSS 3. Трое счастливчиков в скором времени смогут проверить это утверждение на практике.

Источник: VideoCardz