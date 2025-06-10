Отмененный финал: Геральт в The Witcher 3 едва не сыграл в «самоубийственную миссию» из Mass Effect 2

Еще до релиза The Witcher 3: Wild Hunt разработчики планировали другой финал — Геральт должен был отправиться на «самоубийственную миссию», вдохновленную сеттингом Mass Effect 2. Концовка едва не стала основной.

Ведущий сценарист CD Projekt Red Марцин Блаха рассказал, что между начальной разработкой игры и ее релизом некоторые из «самых больших изменений» были связаны именно с Дикой Охотой. В отклоненном варианте Геральт должен был как Шепард собрать свою команду и пойти ва-банк.

«Сначала у нас был финал, вдохновленный Mass Effect 2… момент, когда Геральт собирает команду и отправляется на миссию. Это происходило на скалигском драккаре, на котором вы плыли в замерзшее море, и должны были сразиться с Дикой Охотой на этом драккаре», — говорит ведущий сценарист.

Планировалось, что Геральт должен был устроить последнюю битву прямо на борту в антураже темного фэнтези с эпической постановкой. Но в конечном итоге CD Projekt Red сделала выбор в пользу личной истории, внутреннего конфликта и отношений между персонажами, чем на эпическом столкновении. Однако отдельные элементы идеи остались — та же лодка на ледяном море, например, сохранилась в сценах перед финальным противостоянием.

Это еще один пример того, как сильно игра могла бы отличаться, если бы авторы пошли другим путем. Например, несколько лет назад модер смог восстановить вырезан расширенный финал The Witcher 3 — в нем Цири становится ведьмой. Как мы видим, CDPR решила придержать этот сюжет для новой The Witcher 4. А другие модераторы восстановили вырезанные из финальной версии гонки на лодках. Сам дизайнер квестов The Witcher 3 признавался, что хотел бы изменить многое в этой игре.

Кстати, другой большой идеей, которая не дошла до релиза стала мантикора. Недавняя техническая демонстрация будущей The Witcher 4 показала их возвращение — монстров, которых еще более 10 лет назад вырезали из третьей части.

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