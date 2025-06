The Witcher 3 может получить новое DLC масштаба «Кровь и вино», – инсайдер

The Witcher 3: Wild Hunt спустя более 10 лет после релиза может получить новое сюжетное DLC, говорит польский инсайдер. Если информация подтвердится, нас ждет дополнение уровня «Каменные сердца» или «Кровь и вино».

Польский ютубер и комментатор игровой индустрии Борис Несьполяк в подкасты Rock i Borys сказал, что получил подтверждение из нескольких независимых источников. По его словам, CD Projekt RED готовит новое сюжетное DLC для The Witcher 3 в сотрудничестве со студией Fool’s Theory — той самой, которая работает над римейком первого The Witcher.

«Согласно полученной нами информации, объявленный секретный проект, над которым CD Projekt RED работает совместно с Fool’s Theory, является сюжетным DLC для The Witcher 3. Эти данные подтверждены несколькими независимыми источниками», — говорит Несьполяк.

Несьполяк предполагает, что релиз дополнения может состояться в 2026 году. Он также очертил возможный порядок релизов: сначала — — поддержка модов на консолях, затем DLC для The Witcher 3, в дальнейшем полноценная история о Цири, а напоследок — римейк первой части. Но важно держать в голове, что CD Projekt RED ничего не комментировала. К утечкам надо относиться с осторожностью, даже если источник выглядит убедительно: Несьполяк ранее уже публиковал точные инсайды по CDPR.

Оригинальный язык видео польский, но в настройках субтитров можно выбрать автоматический перевод на украинский или английский

Не менее важно упомянуть, что Fool’s Theory — это опытная студия, которая работала над The Thaumaturge, Seven: The Days Long Gone и помогала CDPR с Witcher 3. Если им действительно поручили создать новое DLC — это будет первое крупное сюжетное расширение серии за более чем 8 лет с момента последнего. Какой может быть структура дополнения — загадка. Действительно ли это новая история размером с «Каменные сердца» или «Кровь и вино» пока не ясно.

Ранее CDPR уже выпускала небольшое дополнение с броней и квестом в честь сериала от Netflix. И хотя этот контент был бесплатным, новое DLC, вероятно, будет более масштабным — по крайней мере, об этом свидетельствуют сравнения с полноценными платными дополнениями.

Если CD Projekt RED решит не возвращаться к работе над новым контентом для The Witcher 3, фанаты все равно могут рассчитывать на новые истории — правда, усилиями сообщества. Например, недавно ITC.ua упоминал о возвращение системы навыков из первой игры с более чем 200 новыми способностями или о воспроизведение DLC The Price Of Neutrality из первой игры. Другой крупнейшим модерский проект получил название The Last Wish, ставящий целью воссоздать книгу Анджея Сапковского с одноименным названием. В альфа-версии можно пройти квест, который стал первой адаптацией событий, почему Геральта называют Мясником из Блавикена. Демонстрация геймплея представлена ниже в видео от xLetalis.

На сегодня вселенная The Witcher продолжает процветать. Например, четвертый сезон сериала The Witcher от Netflix уже находится на стадии постпродакшна — премьера ожидается в 2025 году. А новая книга Анджея Сапковского — «Перекресток воронов» — выйдет на украинском языке позже в этом году. Также продолжается разработка The Witcher 4, которая недавно получила техническую презентацию. Хотя она показывает не финальный геймплей, все равно картинка и детали сеттинга выглядят убедительно.

