NVIDIA может запустить массовое производство видеокарт GeForce RTX 3090 и RTX 3080 в августе, а презентация состоится в сентябре

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В интернете появилась очередная порция информации, касающаяся потребительских видеокарт NVIDIA с GPU на базе архитектуры Ampere. На этот раз речь идёт о вероятных сроках начала производства таких устройств.

Как сообщают осведомлённые источники, недавно засветившийся в сети кулер Founders Edition является один из двух рассматриваемых в NVIDIA вариантов. Компания также тестирует другой вариант системы охлаждения от конкурирующего OEM-производителя, с которым уже сотрудничала ранее.

На текущий момент видеокарты с GPU на базе архитектуры Ampere находятся в фазе разработки DVT (Design Validation Test), которая подразумевает проведение тестов различных вариантов реализации для оценки различных критериев, таких как производительность, стоимость материалов и долговечность эксплуатации. По слухам, цена кулера Founders Edition, оснащённого специально разработанной испарительной камерой, составляет около $150.

Учитывая, что видеокарты на текущий момент находятся в фазе DVT, можно составить график перехода к следующим этапам. Для его составления в Igor’s Lab воспользовались данными о предыдущих запусках продуктов компаниями NVIDIA и AMD. Если у NVIDIA не возникнет непредвиденных задержек, график должен быть достаточно точным в прогнозе.

Фаза Описание Временное окно BOM release Подготовка ведомости материалов май / июнь EVT Инженерная проверка июнь DVT Тестирование различных вариантов июнь / июль WS Рабочий образец июль EMI Test Проверка электромагнитной совместимости середина или конец июля PVT Производственные аттестационные испытания конец июля или начало августа PVT sorting Классификация тестовой продукции начало августа PPBIOS Утверждение финальной версии BIOS начало августа Ramp & MP Начало массового производства август Launch Презентация и первые тесты производительности сентябрь

В соответствии с этим графиком, в следующем месяце у NVIDIA уже должны быть рабочие образцы видеокарт с графическими процессорами на базе архитектуры Ampere. Следовательно, компания может начать массовое производство моделей Founders Edition в августе. Так что вполне логично ожидать официального запуска новых продуктов в сентябре.

Пока неясно, какие именно видеокарты с чипами на базе архитектуры Ampere компания NVIDIA покажет в первую очередь. Наиболее вероятными кандидатами на первоначальный дебют являются флагманские версии GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080. Однако в Igor’s Lab полагают, что модель более низкого уровня (вероятно, GeForce RTX 3070 или GeForce RTX 3060) также может быть представлена вместе с флагманами в рамках первой волны запуска.

Источник: tomshardware