NVIDIA может запустить массовое производство видеокарт GeForce RTX 3090 и RTX 3080 в августе, а презентация состоится в сентябре
В интернете появилась очередная порция информации, касающаяся потребительских видеокарт NVIDIA с GPU на базе архитектуры Ampere. На этот раз речь идёт о вероятных сроках начала производства таких устройств.
Как сообщают осведомлённые источники, недавно засветившийся в сети кулер Founders Edition является один из двух рассматриваемых в NVIDIA вариантов. Компания также тестирует другой вариант системы охлаждения от конкурирующего OEM-производителя, с которым уже сотрудничала ранее.
На текущий момент видеокарты с GPU на базе архитектуры Ampere находятся в фазе разработки DVT (Design Validation Test), которая подразумевает проведение тестов различных вариантов реализации для оценки различных критериев, таких как производительность, стоимость материалов и долговечность эксплуатации. По слухам, цена кулера Founders Edition, оснащённого специально разработанной испарительной камерой, составляет около $150.
Учитывая, что видеокарты на текущий момент находятся в фазе DVT, можно составить график перехода к следующим этапам. Для его составления в Igor’s Lab воспользовались данными о предыдущих запусках продуктов компаниями NVIDIA и AMD. Если у NVIDIA не возникнет непредвиденных задержек, график должен быть достаточно точным в прогнозе.
|Фаза
|Описание
|Временное окно
|BOM release
|Подготовка ведомости материалов
|май / июнь
|EVT
|Инженерная проверка
|июнь
|DVT
|Тестирование различных вариантов
|июнь / июль
|WS
|Рабочий образец
|июль
|EMI Test
|Проверка электромагнитной совместимости
|середина или конец июля
|PVT
|Производственные аттестационные испытания
|конец июля или начало августа
|PVT sorting
|Классификация тестовой продукции
|начало августа
|PPBIOS
|Утверждение финальной версии BIOS
|начало августа
|Ramp & MP
|Начало массового производства
|август
|Launch
|Презентация и первые тесты производительности
|сентябрь
В соответствии с этим графиком, в следующем месяце у NVIDIA уже должны быть рабочие образцы видеокарт с графическими процессорами на базе архитектуры Ampere. Следовательно, компания может начать массовое производство моделей Founders Edition в августе. Так что вполне логично ожидать официального запуска новых продуктов в сентябре.
Пока неясно, какие именно видеокарты с чипами на базе архитектуры Ampere компания NVIDIA покажет в первую очередь. Наиболее вероятными кандидатами на первоначальный дебют являются флагманские версии GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080. Однако в Igor’s Lab полагают, что модель более низкого уровня (вероятно, GeForce RTX 3070 или GeForce RTX 3060) также может быть представлена вместе с флагманами в рамках первой волны запуска.
Источник: tomshardware