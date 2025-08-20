NVIDIA обновила ИИ-помощник G-Assist: больше функций, быстрее ответы, минус 40% потребления памяти

NVIDIA на Gamescom представила обновление для Project G-Assist — экспериментального встроенного ИИ-ассистента, который позволяет управлять системой с видеокартой RTX голосом или текстом. Он работает на базе локальной малой языковой модели и теперь выступает как центральный командный центр и дает быстрый доступ к функциям, которые обычно спрятаны в глубине меню.

Благодаря этому обновлению, с помощью голосовых или текстовых команд G-Assist, пользователь может выполнять следующие действия:

запустить диагностику для оптимизации игровой производительности,

отобразить или построить графики с частотой кадров, задержками и температурой GPU,

изменять параметры графического процессора или даже периферии, например подсветку клавиатуры.

Обновление G-Assist также принесло новую более эффективную модель ИИ. Она работает быстрее, потребляет на 40% меньше памяти, но при этом сохраняет точность ответов. Благодаря этому G-Assist теперь может запускаться на большем количестве устройств, оборудованных видеокартами RTX с 6 ГБ и более памяти, в том числе и в ноутбуках. Ранее требовались видеокарты NVIDIA RTX 30, 40 или 50 серии с минимум 12 ГБ памяти, и при этом ИИ-ассистент клал на лопатки даже RTX 5080.

Чтобы начать работу, достаточно установить приложение NVIDIA и драйвер Game Ready от 19 августа, загрузить обновление G-Assist и активировать его комбинацией Alt+G.

Еще одно обновление G-Assist запланировано на сентябрь. Оно добавит поддержку специальных команд для ноутбуков — в частности для функций NVIDIA BatteryBoost и Battery OPS.

Также NVIDIA добавила G-Assist Plug-In Hub, созданный в партнерстве с mod.io. Он помогает находить и загружать плагины, которые расширяют функциональные возможности ассистента. Благодаря интеграции с mod.io пользователь может просто спросить в G-Assist о доступных дополнениях и сразу их установить.

Кроме того, сообщается о проведении G-Assist Hackathon, где пользователи представили собственные плагины. Для разработки таких собственных плагинов доступен Plug-In Builder, который позволяет писать код на основе JSON и Python даже с помощью естественного языка.

В финал G-Assist Hackathon, в частности, вышли следующие проекты:

Omniplay — поиск игрового лора в вики или создание заметок в реальном времени.

Launchpad — запуск и переключение групп приложений для повышения производительности.

Flux NIM Microservice — генерация ИИ-изображений непосредственно из G-Assist с помощью локальных NVIDIA NIM.

Победителей хакатона объявят 20 августа.

Источник: NVIDIA