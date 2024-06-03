NVIDIA на Computex 2024: компактные ПК SFF-Ready, ИИ-помощник в играх G-Assist, автоматический разгон без потери гарантии

NVIDIA не представила новых видеокарт на Computex 2024, но показала много технологий, которые могут помочь геймерам. Компания обнародовала новый стандарт компактных ПК, который поддерживают производители, создала помощника с искусственным интеллектом для сложных игр, создала возможность автоматического разгона видеокарты в своей программе и позволила использовать для записи игры кодек AV1 с частотой 120 кадров/с в форматах SDR и HDR.

Стандарт компактных ПК SFF-Ready Enthusiast — видеокарты и корпуса

NVIDIA запускает программу SFF-Ready Enthusiast GeForce Card. Это инструкции и рекомендации по созданию компактных ПК с видеокартами RTX 40 для геймеров и энтузиастов, поддержанные основными производителями «железа». В этой программе участвуют различные компании, в том числе партнеры NVIDIA по платам, производители корпусов, поставщики блоков питания и другие разработчики компонентов, которые сотрудничают, чтобы соответствовать определенным стандартам.

NVIDIA предлагает список совместимых корпусов вместе с совместимыми картами GeForce для «энтузиастов». Согласно инструкциям, минимальный графический процессор, соответствующий спецификациям, — это RTX 4070. Требования указывают на максимальную толщину видеокарты в 2,5 слота (50 мм), с размерами 304 мм в длину и 151 мм в ширину.

Как упоминалось, все перечисленные и корпусные карты имеют близкие размеры, что позволяет относительно легко интегрировать их с другими рекомендованными компонентами системы. Список также включает некоторые спойлеры, такие как видеокарты Palit Infinity 3, которые еще не выпущены. В списке нет ни одной модели RTX 4060 — NVIDIA считает эти карты базовыми и недостаточно производительными для энтузиастов.

Рекомендации SFF не сосредоточены на формфакторе Mini-ITX. Страницы производителей видеокарт вскоре будут обновлены пометками «SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards», а корпуса будут обозначаться «Compatible with SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards».

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Project G-Assist — искусственный интеллект поможет в игре со сложной механикой

На Computex 2024 NVIDIA представила новый тип помощника с искусственным интеллектом, который поможет геймерам получить лучший опыт. Project G-Assist предлагает игрокам помощь со стратегиями и процессами в сложных играх.

Благодаря Project G-Assist и совместимому видеокарте графическому процессору геймеры могут получить доступ к обширной языковой модели (LLM), связанной с базой данных об играх прямо из поддерживаемой игры. Используя голосовые подсказки или тестовые запросы, игроки могут запрашивать совет помощника. Несмотря на то, что Project G-Assist не может играть вместо геймера, как продемонстрировало первоапрельское видео NVIDIA 2017 года, он предлагает большое количество информации.

NVIDIA отмечает, игры стали настолько сложными, что многие игроки сталкиваются со значительными трудностями, это даже приводит к нежеланию покупать игру. Несмотря на то, что они были заинтересованы в игре, время и необходимое обучение делают игру не стоящей внимания.

Чтобы продемонстрировать технологию, NVIDIA воспользовалась игрой Ark: Survival Ascended. G-Assist показал, что способен ответить на вопросы о существах, создании предметов, истории, сложных боссах и тому подобное. В одном примере игрок спросил, какое раннее оружие было лучшим в игре. Помощник ИИ порекомендовал копье и рассказал, как создать оружие, какое поражение оно наносит и о слабых сторонах копья.

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Запись видео игры в AV1 120 FPS и автонастройка параметров видеокарты

Теперь пользователи видеокарт NVIDIA смогут записывать игровой процесс со скоростью 120 кадров/с в форматах SDR и HDR. Кодек AV1, который теперь поддерживается многими программными платформами, требует мощных графических процессоров для записи и кодирования видео высокого качества и частоты кадров. Для геймеров это означает меньшие требования к памяти и более высокое качество потоковой передачи. Эта функция будет доступна для серии RTX 40.

NVIDIA продемонстрировала функцию в Horizon Forbidden West. Применение кодека привело к меньшему количеству артефактов в кадре. По словам компании, кодирование AV1 уменьшает цветные полосы и позволяет сохранить больше деталей.

Интересной новой функцией NVIDIA является автоматическая настройка производительности. Программа NVIDIA автоматически сканирует систему и выбирает лучшие параметры как для настольных, так и для мобильных видеокарт. Эти настройки будут применены автоматически, хотя опытные пользователи могут вручную контролировать напряжение, мощность, температуру или скорость вентилятора.

NVIDIA говорит, что после включения функция автоматической настройки будет выполнять регулярное сканирование для обеспечения оптимальной производительности GPU. Полные тесты могут длиться от 10 до 20 минут, в зависимости от настроек. NVIDIA рекомендует оставлять систему без вмешательства для достижения наилучших результатов. Хорошей новостью является то, что этот тип разгона не приведет к потере гарантии. NVIDIA уверяет, что использование этой функции не повредит ни одну видеокарту.

Источник: NVIDIA

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