Nvidia потеряла $280 млрд за день — рекордное падение в истории фондового рынка США

Акции Nvidia, ведущего производителя компьютерных чипов, потерпели рекордное падение 3 сентября. Рыночная стоимость компании уменьшилась на $280 млрд после того, как Министерство юстиции США направило антимонопольную повестку.

Цена акций Nvidia упала на 9,5%, закрыв торги на уровне $108. Это самое большое однодневное падение стоимости для любой компании в истории американского фондового рынка, по данным Google Finance. После закрытия торгов акции продолжили падение еще на 2%, достигнув $105.

Министерство юстиции США направило повестки Nvidia и нескольким другим компаниям в поисках доказательств нарушения антимонопольного законодательства. Ранее ведомство направляло необязательные для исполнения запросы, но теперь требует предоставления информации в юридически обязывающем порядке.

Антимонопольные органы США беспокоит, что Nvidia затрудняет переход бизнеса на продукцию других поставщиков чипов для искусственного интеллекта. По информации Bloomberg, есть подозрения, что компания наказывает покупателей, которые не используют исключительно ее услуги в сфере ИИ.

Nvidia отвергает эти обвинения. В ответе на запрос Bloomberg компания заявила, что побеждает благодаря качеству своей продукции, что отражено в результатах тестирования и ценности для клиентов, которые могут свободно выбирать лучшие для себя решения.

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Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, объясняет, что предоставляет приоритет клиентам, которые используют продукты компании в готовых к работе центрах обработки данных. По его словам, это предотвращает накопление запасов и ускоряет внедрение технологий Nvidia.

Основанная в 1993 году, Nvidia стремительно превратилась в крупнейшего в мире производителя компьютерных чипов, в частности для процессов искусственного интеллекта. Успех компании в создании инфраструктуры для ИИ значительно превзошел достижения ее конкурентов. На момент публикации рыночная капитализация Nvidia составляла $2,65 трлн, что в 30 раз превышает показатели бывшего лидера рынка Intel и в 12 раз — конкурента Advanced Micro Devices (AMD).

Источник: Businessinsider, Cointelegraph