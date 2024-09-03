Акции Ubisoft падают: Star Wars Outlaws не оправдала ожиданий

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Акции французского разработчика видеоигр Ubisoft продолжают падать второй день подряд.

Сегодня стоимость ценных бумаг компании снизилась на 2,4% (в понедельник -5.1%), достигнув самого низкого уровня с 2015 года. С начала года акции Ubisoft потеряли более 30% стоимости.

Аналитик Midcap Partners Шарль-Луи Планад объясняет такое падение холодным приемом игры Star Wars Outlaws, выпущенной в прошлую пятницу, и низким интересом к бесплатному шутеру Xdefiant, представленному ранее.

Star Wars Outlaws — один из двух ключевых релизов Ubisoft в этом году. Компания возлагает надежды на успех этой игры и Assassin’s Creed Shadows, выход которой запланирован на 15 ноября, чтобы укрепить свое финансовое положение после нескольких лет экономических вызовов.

Несмотря на в целом положительные отзывы критиков, пользователи оценили Star Wars Outlaws довольно низко. На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила преимущественно неблагоприятную оценку пользователей — 4,9 из 10 баллов.

Аналитик J.P.Morgan Дэниел Кервен отмечает, что бюджет разработки Star Wars Outlaws как минимум на 30% превысил затраты на создание Assassin’s Creed Mirage, выпущенной в прошлом году. В то же время данные стриминговой платформы Twitch свидетельствуют, что новая игра отстает от AC Mirage по популярности примерно на 15%.

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Кервен снизил прогноз продаж Star Wars Outlaws на 2 миллиона копий — до 5,5 миллиона единиц в финансовом году, который завершится в марте 2025 года. Что касается Xdefiant, Планад добавляет, что после первоначального всплеска интереса наблюдается резкое падение просмотров на Twitch, поэтому эта игра, вероятно, окажет минимальное влияние на результаты Ubisoft в ближайшие кварталы.

Источник: Reuters

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