NVIDIA повысила прогноз квартальной выручки до 5,3 миллиарда долларов — продажи ускорителей для майнинга оказались втрое выше

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На ежегодном собрании инвесторов NVIDIA существенно повысила прогноз по выручке в этом квартале.

Напомним, в минувшем квартале NVIDIA впервые выручила 5 миллиардов долларов и спрогнозировал такую же выручку по итогам следующего квартала. Теперь же чипмейкер повысил изначальный прогноз до 5,3 миллиарда долларов. Что показательно, этот результат в большей степени обусловлен успехом линейки специализированных графических процессоров CMP — спрос на них оказался втрое выше ожидаемого. Изначальный прогноз по выручке от продаж этой продукции составлял 50 миллионов долларов. Теперь же NVIDIA рассчитывает выручить от продаж карт CMP 150 миллионов долларов.

«Рыночные платформы NVIDIA включают гейминг, центры обработки данных, профессиональную визуализацию и автомобилестроение. Компания также повысила прогноз по выручке в первом квартале от продаж новых ускорителей CMP для промышленного майнинга криптовалют до 150 миллионов долларов по сравнению с ранее ожидаемыми 50 миллионами». Колетт Кресс финансовый директор NVIDIA

Это весьма забавно, учитывая предыдущие заявления топ-менеджмента, преуменьшающие влияние майнеров на бизнес компании в целом и дефицит игровых видеокарт в частности.