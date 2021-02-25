NVIDIA выручила в минувшем квартале рекордные 5 миллиардов долларов и рассчитывает получить еще столько же в этом квартале

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В ночь на 25 февраля NVIDIA опубликовала очередной финансовый отчет — на бухгалтерском календаре «зеленых» 31 января завершился четвертый квартал 2021 финансового года, причем завершился он, несмотря на жесткий дефицит GPU, весьма удачно — квартальная выручка достигла рекордных 5 миллиардов долларов, а годовая взлетела до 16,68 миллиарда долларов. Мы выбрали из отчета ключевые моменты.

За трехмесячный период, завершившийся 31 января 2021-го, выручка, рассчитанная по методике GAAP, составила 5 миллиардов долларов — это абсолютный рекорд для компании. В то же время квартальная чистая прибыль выросла на 53% — до 1,5 миллиарда долларов (против 1,3 миллиарда долларов кварталом ранее).

За весь финансовый 2021 год NVIDIA выручила 16,68 миллиарда долларов — на 53% больше, чем в финансовом 2020-м (10,92 миллиарда долларов). Годовая чистая прибыль увеличилась на 55% и составила рекордные 4,3 миллиарда долларов.

Если изучить отчет подробнее, то можно убедиться, что самые доходные направления все те же — игровые видеокарты и профессиональные ускорители для ЦОД. Выручка от продаж игровых видеокарт за квартал составила 2,5 миллиарда долларов (+67%), а профессиональные ускорители принесли 1,9 миллиарда долларов (+97%). То есть, суммарно игровые и профессиональные видеокарты сделали 88% всей кассы NVIDIA.

Во втором квартале финансового 2021 года игровые видеокарты впервые в истории компании уступили профессиональным ускорителям по объему продаж, но по итогам всего года игровое направление все еще удерживает лидерство по объему выручки — 7,76 миллиарда долларов против 6,7 миллиарда долларов у серверного. Не забываем про вклад Mellanox, которую NVIDIA купила в 2019 году за 7 миллиардов долларов.

По состоянию на 31 января активы NVIDIA оценивались в 16,055 миллиарда долларов, из которых 11,561 миллиарда долларов — денежные средства и их эквиваленты. Год назад эти показатели составляли 13,690 и 10,89 миллиарда долларов соответственно.

В текущем квартале производитель рассчитывает получить доход в размере $5,3 млрд ±2%. При этом рентабельность должна сохраниться на уровне 63,8%±0,5%.

В сентябре 2020 года NVIDIA объявила о покупке британского разработчика чипов ARM за $40 млрд, но сделка ожидаемо встретила большое сопротивление со стороны конкурентов и сейчас регуляторы и антимонопольщики разных стран готовятся к полномасштабным расследованиям — они могут одобрить сделку, либо запретить, если рассмотрят в ней нарушения антимонопольного законодательства.