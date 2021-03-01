Ускоритель для криптомайнинга NVIDIA 90HX получит GPU GA102-100 (Ampere)





Как сообщалось ранее, компания NVIDIA намерена выпустить специализированные ускорители для нужд майнеров криптовалют – CMP. Такие устройства не предназначены для обработки графики и не соответствуют требованиям, предъявляемым к видеокартам GeForce. Они оптимизированы для обеспечения максимальной производительности и эффективности майнинга.

Как стало известно ранее, модели CMP NVIDIA 30HX и 40HX основаны на графических процессорах TU116 и TU106 на базе архитектуры Turing. Фактически, это решения предыдущего поколения. Также есть сведения, что для изготовления версии CMP NVIDIA 50HX бeдет применяться GPU TU102 (Turing), который был сердцем видеокарты GeForce RTX 2080 Ti. Таким образом, выпуск таких ускорителей не должен повилять на выход видеокарт нового поколения.

Однако, как свидетельствуют свежие утечки, в топовом ускорителе для криптомайнинга NVIDIA 90HX будет использоваться графический процессор GA102-100 на базе архитектуре Ampere. Такой видеочип устанавливается и в игровые видеокарты GeForce RTX 3080. В результате, один и тот GPU в дальнейшем будет применяться в двух различных продуктах, и это может повлиять на доступность видеокарт на его основе.

Источник: techpowerup