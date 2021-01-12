NVIDIA представила настольную видеокарту GeForce RTX 3060 (от 12 990 гривен) и линейку GeForce RTX 3000 для игровых ноутбуков

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Одновременно с AMD собственное мероприятие в рамках онлайн-выставки CES 2021 провела NVIDIA — команда Дженсена Хуанга анонсировала настольную видеокарту GeForce RTX 3060 на базе 8-нм GPU GA106, а также анонсировала линейку 3D-ускорителей поколения Ampere для игровых ноутбуков.

GeForce RTX 3060 — Ampere в массы!

В ассортименте производителя GeForce RTX 3060 расположится на ступеньку ниже GeForce RTX 3060 Ti, став самой доступной моделью в актуальном поколении Ampere. Рекомендуемая цена для США (без учета налогов) составляет 329 долларов, а для Украины — 12 990 гривен.

NVIDIA позиционирует GeForce RTX 3060 в качестве сменщицы GeForc GTX 1060, которая по сей день возглавляет рейтинг самых популярных видеокарт пользователей Steam. Новая модель выделяется удвоенной производительностью и десятикратной скоростью трассировки лучей по сравнению с GTX 1060.

В арсенале GeForce RTX 3060, построенной на базе GPU GA106-300, находится 3584 ядер CUDA, 112 тензорных ядер, 28 RT-ядер, 112 текстурных блоков (TMU), 64 блоков рендеринга (ROP), а также 12 ГБ памяти GDDR6 со 192-разрядным интерфейсом и пропускной способностью 408 Гбайт/с. Энергопотребление (показатель Total Graphics Power) видеокарты в штатном режиме составляет около 170 Вт.

Базовая частота GPU — 1320 МГц, повышенная — 1777 МГц. Производительность составляет 13 TFLOPs в шейдерных операциях, 25 TFLOPs — в трассировке лучей и 101 TFLOPs — в операциях тензорных ядер для технологии NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling).

Модельный ряд настольных адаптеров RTX 30-й серии (Ampere) теперь выглядит так:

Видеокарта GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3060 Графический процессор GA102 GA102 GA104 GA104 GA106 Количество транзисторов, млн. шт 28 300 28 300 17 400 17 400 13 250 Техпроцесс, нм 8 (Samsung) 8 (Samsung) 8 (Samsung) 8 (Samsung) 8 (Samsung) Количество ядер CUDA 10496 8704 5888 4864 3584 Количество тензорных ядер 328 272 184 152 112 Количество ядер RT 82 68 46 38 28 Частота ядра Boost, МГц 1700 1710 1730 1665 1777 Шина памяти, бит 384 320 256 256 192 Тип памяти GDDR6X GDDR6X GDDR6 GDDR6 GDDR6 Частота памяти, МГц 19 500 19 000 14 000 14 000 17 000 Объем памяти, ГБ 24 10 8 8 12 Вычислительная мощность (FP32) 35,7 Тфлопс 29,8 Тфлопс 20,4 Тфлопс 16,2 Тфлопс 13 Тфлопс Мощность, Вт 350 320 220 180 170 Интерфейс PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 Дата выхода 24 сентября 2020 17 сентября 2020 29 октября 2020 1 декабря 2020 февраль 2021 Рекомендованная стоимость, долл США $1499 $699 $499 $399 $329

В продажу GeForce RTX 3060 поступит в конце февраля и будет доступна только в версиях от партнеров, в том числе от ASUS, EVGA, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit и Zotac.

GeForce RTX 3000 для игровых ноутбуков

По аналогии с серией RTX 2000, в первой волне 3D-ускорителей для ноутбуков нового поколения — три модели: GeForce RTX 3060, RTX 3070 и RTX 3080 8GB/16GB. Все они располагают RT-ядрами второго поколения, тензорными ядрами третьего поколения и поддерживают полный спектр возможностей настольных сородичей, включая DLSS 2.1, аппаратное ускорение трассировки лучей, NVIDIA Reflex для снижения задержек, RTX IO и NVIDIA Studio для ускорения и оптимизации работы требовательных приложений для создателей контента.

Также мобильные GeForce RTX 30-й серии, как и настольные собратья, поддерживают технологию Resizable BAR — обещанный аналог AMD SAM, являющийся частью спецификации PCI Express. Эта технология, напомним, она синхронизирует CPU и GPU, открывая процессору прямой доступ к видеопамяти для увеличения производительности. В связке с CPU Intel она обеспечит прибавку до 10%.

От десктопных аналогов мобильные версии отличаются не только рабочими частотами и показателем TGP, но и конфигурацией GPU.

Для удобства параметры новых мобильных адаптеров GeForce RTX 30-серии мы свели в таблицу.