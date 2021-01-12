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NVIDIA представила настольную видеокарту GeForce RTX 3060 (от 12 990 гривен) и линейку GeForce RTX 3000 для игровых ноутбуков

NVIDIA представила настольную видеокарту GeForce RTX 3060 (от 12 990 гривен) и линейку GeForce RTX 3000 для игровых ноутбуков

NVIDIA представила настольную видеокарту GeForce RTX 3060 (от 12 990 гривен) и линейку GeForce RTX 3000 для игровых ноутбуков


Одновременно с AMD собственное мероприятие в рамках онлайн-выставки CES 2021 провела NVIDIA — команда Дженсена Хуанга анонсировала настольную видеокарту GeForce RTX 3060 на базе 8-нм GPU GA106, а также анонсировала линейку 3D-ускорителей поколения Ampere для игровых ноутбуков.

GeForce RTX 3060 — Ampere в массы!

В ассортименте производителя GeForce RTX 3060 расположится на ступеньку ниже GeForce RTX 3060 Ti, став самой доступной моделью в актуальном поколении Ampere. Рекомендуемая цена для США (без учета налогов) составляет 329 долларов, а для Украины — 12 990 гривен.

NVIDIA позиционирует GeForce RTX 3060 в качестве сменщицы GeForc GTX 1060, которая по сей день возглавляет рейтинг самых популярных видеокарт пользователей Steam. Новая модель выделяется удвоенной производительностью и десятикратной скоростью трассировки лучей по сравнению с GTX 1060.

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В арсенале GeForce RTX 3060, построенной на базе GPU GA106-300, находится 3584 ядер CUDA, 112 тензорных ядер, 28 RT-ядер, 112 текстурных блоков (TMU), 64 блоков рендеринга (ROP), а также 12 ГБ памяти GDDR6 со 192-разрядным интерфейсом и пропускной способностью 408 Гбайт/с. Энергопотребление (показатель Total Graphics Power) видеокарты в штатном режиме составляет около 170 Вт.

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Базовая частота GPU 1320 МГц, повышенная — 1777 МГц. Производительность составляет 13 TFLOPs в шейдерных операциях, 25 TFLOPs — в трассировке лучей и 101 TFLOPs — в операциях тензорных ядер для технологии NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling).

Модельный ряд настольных адаптеров RTX 30-й серии (Ampere) теперь выглядит так:

ВидеокартаGeForce RTX 3090GeForce RTX 3080GeForce RTX 3070GeForce RTX 3060 TiGeForce RTX 3060
Графический процессорGA102GA102GA104GA104GA106
Количество транзисторов, млн. шт28 30028 30017 40017 40013 250
Техпроцесс, нм8 (Samsung)8 (Samsung)8 (Samsung)8 (Samsung)8 (Samsung)
Количество ядер CUDA104968704588848643584
Количество тензорных ядер328272184152112
Количество ядер RT8268463828
Частота ядра Boost, МГц17001710173016651777
Шина памяти, бит384320256256192
Тип памятиGDDR6XGDDR6XGDDR6GDDR6GDDR6
Частота памяти, МГц19 50019 00014 00014 00017 000
Объем памяти, ГБ24108812
Вычислительная мощность (FP32)35,7 Тфлопс29,8 Тфлопс20,4 Тфлопс16,2 Тфлопс13 Тфлопс
Мощность, Вт350320220180170
ИнтерфейсPCI-E 4.0PCI-E 4.0PCI-E 4.0PCI-E 4.0PCI-E 4.0
Дата выхода24 сентября 202017 сентября 202029 октября 20201 декабря 2020февраль 2021
Рекомендованная стоимость, долл США$1499$699$499$399$329

В продажу GeForce RTX 3060 поступит в конце февраля и будет доступна только в версиях от партнеров, в том числе от ASUS, EVGA, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit и Zotac.

GeForce RTX 3000 для игровых ноутбуков

NVIDIA представила настольную видеокарту GeForce RTX 3060 (от 12 990 гривен) и линейку GeForce RTX 3000 для игровых ноутбуков

По аналогии с серией RTX 2000, в первой волне 3D-ускорителей для ноутбуков нового поколения три модели: GeForce RTX 3060, RTX 3070 и RTX 3080 8GB/16GB. Все они располагают RT-ядрами второго поколения, тензорными ядрами третьего поколения и поддерживают полный спектр возможностей настольных сородичей, включая DLSS 2.1, аппаратное ускорение трассировки лучей, NVIDIA Reflex для снижения задержек, RTX IO и NVIDIA Studio для ускорения и оптимизации работы требовательных приложений для создателей контента.

Также мобильные GeForce RTX 30-й серии, как и настольные собратья, поддерживают технологию Resizable BAR — обещанный аналог AMD SAM, являющийся частью спецификации PCI Express. Эта технология, напомним, она синхронизирует CPU и GPU, открывая процессору прямой доступ к видеопамяти для увеличения производительности. В связке с CPU Intel она обеспечит прибавку до 10%.

От десктопных аналогов мобильные версии отличаются не только рабочими частотами и показателем TGP, но и конфигурацией GPU.

Для удобства параметры новых мобильных адаптеров GeForce RTX 30-серии мы свели в таблицу.

Кол-во ядер CUDAБазовая частота GPU, МГцЧастота GPU в режиме Boost, МГцПотребляемая мощность TGP, ВтОбъем памяти GDDR6, ГБШирина шины памяти, битПропускная способность памяти, ГБ/с
GeForce RTX 308061441245171080-150+8/16256384
GeForce RTX 307051201290162080-1258256384
GeForce RTX 306038401283170360-1156192288

Первые ноутбуки с графическими ускорителями GeForce RTX 30-й серии появятся в продаже после 26 января. В ближайшее время новые лэптопы анонсируют многие производители, включая AcerAlienwareASUSDellGigabyteHPLenovo и MSI. Также ноутбуки будут доступны от локальных производителей оборудования и сборщиков систем.

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Цены на ноутбуки с RTX 3060, которые будут мощнее нынешних моделей на RTX 2080 (производитель заявляет 90 fps в новейших играх с ультра настройками в 1080p), будут начинаться от 36 599 гривен. Модели на RTX 3070 (90 fps с ультра настройками в 1440p) будут стоить от 49 999 гривен, а топовые на RTX 3080 (свыше 100 fps на ультра настройках в 1440p) — от 73 399 гривен.

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