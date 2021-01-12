NVIDIA представила настольную видеокарту GeForce RTX 3060 (от 12 990 гривен) и линейку GeForce RTX 3000 для игровых ноутбуков
Одновременно с AMD собственное мероприятие в рамках онлайн-выставки CES 2021 провела NVIDIA — команда Дженсена Хуанга анонсировала настольную видеокарту GeForce RTX 3060 на базе 8-нм GPU GA106, а также анонсировала линейку 3D-ускорителей поколения Ampere для игровых ноутбуков.
GeForce RTX 3060 — Ampere в массы!
В ассортименте производителя GeForce RTX 3060 расположится на ступеньку ниже GeForce RTX 3060 Ti, став самой доступной моделью в актуальном поколении Ampere. Рекомендуемая цена для США (без учета налогов) составляет 329 долларов, а для Украины — 12 990 гривен.
NVIDIA позиционирует GeForce RTX 3060 в качестве сменщицы GeForc GTX 1060, которая по сей день возглавляет рейтинг самых популярных видеокарт пользователей Steam. Новая модель выделяется удвоенной производительностью и десятикратной скоростью трассировки лучей по сравнению с GTX 1060.
В арсенале GeForce RTX 3060, построенной на базе GPU GA106-300, находится 3584 ядер CUDA, 112 тензорных ядер, 28 RT-ядер, 112 текстурных блоков (TMU), 64 блоков рендеринга (ROP), а также 12 ГБ памяти GDDR6 со 192-разрядным интерфейсом и пропускной способностью 408 Гбайт/с. Энергопотребление (показатель Total Graphics Power) видеокарты в штатном режиме составляет около 170 Вт.
Базовая частота GPU — 1320 МГц, повышенная — 1777 МГц. Производительность составляет 13 TFLOPs в шейдерных операциях, 25 TFLOPs — в трассировке лучей и 101 TFLOPs — в операциях тензорных ядер для технологии NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling).
Модельный ряд настольных адаптеров RTX 30-й серии (Ampere) теперь выглядит так:
|Видеокарта
|GeForce RTX 3090
|GeForce RTX 3080
|GeForce RTX 3070
|GeForce RTX 3060 Ti
|GeForce RTX 3060
|Графический процессор
|GA102
|GA102
|GA104
|GA104
|GA106
|Количество транзисторов, млн. шт
|28 300
|28 300
|17 400
|17 400
|13 250
|Техпроцесс, нм
|8 (Samsung)
|8 (Samsung)
|8 (Samsung)
|8 (Samsung)
|8 (Samsung)
|Количество ядер CUDA
|10496
|8704
|5888
|4864
|3584
|Количество тензорных ядер
|328
|272
|184
|152
|112
|Количество ядер RT
|82
|68
|46
|38
|28
|Частота ядра Boost, МГц
|1700
|1710
|1730
|1665
|1777
|Шина памяти, бит
|384
|320
|256
|256
|192
|Тип памяти
|GDDR6X
|GDDR6X
|GDDR6
|GDDR6
|GDDR6
|Частота памяти, МГц
|19 500
|19 000
|14 000
|14 000
|17 000
|Объем памяти, ГБ
|24
|10
|8
|8
|12
|Вычислительная мощность (FP32)
|35,7 Тфлопс
|29,8 Тфлопс
|20,4 Тфлопс
|16,2 Тфлопс
|13 Тфлопс
|Мощность, Вт
|350
|320
|220
|180
|170
|Интерфейс
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|Дата выхода
|24 сентября 2020
|17 сентября 2020
|29 октября 2020
|1 декабря 2020
|февраль 2021
|Рекомендованная стоимость, долл США
|$1499
|$699
|$499
|$399
|$329
В продажу GeForce RTX 3060 поступит в конце февраля и будет доступна только в версиях от партнеров, в том числе от ASUS, EVGA, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit и Zotac.
GeForce RTX 3000 для игровых ноутбуков
По аналогии с серией RTX 2000, в первой волне 3D-ускорителей для ноутбуков нового поколения — три модели: GeForce RTX 3060, RTX 3070 и RTX 3080 8GB/16GB. Все они располагают RT-ядрами второго поколения, тензорными ядрами третьего поколения и поддерживают полный спектр возможностей настольных сородичей, включая DLSS 2.1, аппаратное ускорение трассировки лучей, NVIDIA Reflex для снижения задержек, RTX IO и NVIDIA Studio для ускорения и оптимизации работы требовательных приложений для создателей контента.
Также мобильные GeForce RTX 30-й серии, как и настольные собратья, поддерживают технологию Resizable BAR — обещанный аналог AMD SAM, являющийся частью спецификации PCI Express. Эта технология, напомним, она синхронизирует CPU и GPU, открывая процессору прямой доступ к видеопамяти для увеличения производительности. В связке с CPU Intel она обеспечит прибавку до 10%.
От десктопных аналогов мобильные версии отличаются не только рабочими частотами и показателем TGP, но и конфигурацией GPU.
Для удобства параметры новых мобильных адаптеров GeForce RTX 30-серии мы свели в таблицу.
|Кол-во ядер CUDA
|Базовая частота GPU, МГц
|Частота GPU в режиме Boost, МГц
|Потребляемая мощность TGP, Вт
|Объем памяти GDDR6, ГБ
|Ширина шины памяти, бит
|Пропускная способность памяти, ГБ/с
|GeForce RTX 3080
|6144
|1245
|1710
|80-150+
|8/16
|256
|384
|GeForce RTX 3070
|5120
|1290
|1620
|80-125
|8
|256
|384
|GeForce RTX 3060
|3840
|1283
|1703
|60-115
|6
|192
|288
Первые ноутбуки с графическими ускорителями GeForce RTX 30-й серии появятся в продаже после 26 января. В ближайшее время новые лэптопы анонсируют многие производители, включая Acer, Alienware, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo и MSI. Также ноутбуки будут доступны от локальных производителей оборудования и сборщиков систем.
Цены на ноутбуки с RTX 3060, которые будут мощнее нынешних моделей на RTX 2080 (производитель заявляет 90 fps в новейших играх с ультра настройками в 1080p), будут начинаться от 36 599 гривен. Модели на RTX 3070 (90 fps с ультра настройками в 1440p) будут стоить от 49 999 гривен, а топовые на RTX 3080 (свыше 100 fps на ультра настройках в 1440p) — от 73 399 гривен.