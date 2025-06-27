Новости Устройства 27.06.2025 в 21:37 comment views icon

NVIDIA RTX 3080 Ti и AMD Ryzen 7 3800X за $30 — американец купил ПК в комиссионке

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Андрій Русанов

Автор сайта

NVIDIA RTX 3080 Ti и AMD Ryzen 7 3800X за $30 — американец купил ПК в комиссионке

Пользователь Reddit рассказал об удачной покупке в американской сети подержанных товаров Goodwill. Кроме NVIDIA RTX 3080 Ti и AMD Ryzen 7 3800X ПК содержит еще много интересного.

No-Investment9793 рассказал на сабреддите PcBuild о ПК, приобретенном в магазине Goodwill за мизерные $30. Компьютер кажется довольно потрепанным, также он лишен оперативной памяти.

«Это, кажется, самый хаотично собранный компьютер, который я когда-либо видел в своей жизни. Провода сзади похожи на паучье гнездо, он явно принадлежал или собирался ребенком, потому что он такой липкий и имеет много наклеек на корпусе. Что мне делать с остальными деталями?».

Однако, несмотря на состояние ПК, его покупатель, вероятно, доволен. Компьютер оснащен видеокартой MSI RTX 3080 Ti и процессором AMD Ryzen 7 3800X, а также системой жидкостного охлаждения и неназванной материнской платой.

NVIDIA RTX 3080 Ti та AMD Ryzen 7 3800X за $30 — американець купив ПК в комісійці

Папа автора поста является постоянным клиентом магазина и сделал эту покупку, а теперь продает RTX 3080 Ti. Компьютер в магазин принесла чья-то мама, которая убрала его из комнаты своего ребенка. Сам No-Investment9793 установил процессор в свой компьютер и спрашивает у комментаторов, что ему сделать с остальным «железом».

Видеокарта NVIDIA RTX 3080 Ti в свое время стоила более $1200, а AMD Ryzen 7 3800X в 2019 году стоил бы $399. К сожалению, автор поста не сможет заменить свою GTX 1660 на RTX 3080 Ti.

Источники: Reddit, Tom`s Hardware

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