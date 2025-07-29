Новости Устройства 29.07.2025 comment views icon

NVIDIA RTX 50 Super появятся уже в этом году, — инсайдеры

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Олексій Єрін

Автор новостей

NVIDIA RTX 50 Super появятся уже в этом году, — инсайдеры

Ожидалось, что линейка видеокарт NVIDIA RTX 50 SUPER будет представлена на CES 2026 в январе следующего года. Однако вчера появилась информация, что сроки релиза могут быть существенно сокращены.

Согласно последним данным от медиапортала TweakTown, линейка RTX 50 SUPER может выйти уже в этом году, как раз к зимним праздникам (отмечается 4 квартал 2025 года). Если инсайд подтвердится, это станет беспрецедентным случаем самого быстрого рефреша видеокарт NVIDIA, которые появятся на рынке менее чем через год после старта базовой серии.

Ранее инсайдер с хорошей репутацией под ником Kopite7kimi уже сообщал о технических характеристиках SUPER-моделей. По его словам, линейку дополнят три новые карты с увеличенным на 50% объемом видеопамяти GDDR7: RTX 5070 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER и RTX 5080 SUPER. Также ходили слухи об обновленной версии RTX 5060 с 12 или 16 ГБ памяти на борту. При этом в инсайдах отмечалось, что изменения в количестве основных исполнительных блоков будут минимальными и не для всех моделей. Тем не менее частоты, скорей всего, вырастут, о чем намекает повышение TDP.

NVIDIA RTX 50 Super з'являться вже цього року, — інсайдери
Известные на данный момент ТТХ видеокарт NVIDIA RTX 50 Super / Videocardz

Такое сокращение терминов свидетельствует, вероятно, о том, что плотность ячеек памяти в чипах GDDR7 удалось массово увеличить с 2 ГБ до 3 ГБ раньше, чем планировалось. Информация о ценах, скорее всего, поступит позже.

Источник: TweakTown, Videocardz

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