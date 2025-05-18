Новости Устройства 18.05.2025 в 18:30 comment views icon

Первые тесты RTX 5060 — NVIDIA все же предоставила драйвер «избранным» на жестких условиях

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Андрій Русанов

Автор сайта

Первые тесты RTX 5060 — NVIDIA все же предоставила драйвер «избранным» на жестких условиях

На днях ITC.ua сообщал, что NVIDIA не предоставила прессе драйвер RTX 5060 до ее выхода, так что предварительных обзоров никто не ожидал. Но некоторые их все же получили — отдельные обзоры появились.

Сайт GamerStar Tech рассказывает, что согласился на условия лишь для того, чтобы получить доступ к драйверу и опубликовать обзор. Сайт четко отмечает, что невозможно было самостоятельно выбирать настройки, конкретные видеокарты или технологию измерения — это было продиктовано NVIDIA.

«NVIDIA решила сделать драйвер, который абсолютно необходим для тестирования видеокарты, доступным заранее только при определенных условиях и для очень ограниченного количества СМИ по всему миру», — объясняет GameStar.

NVIDIA выбрала конкретные СМИ, некоторые из них сообщают, что эта ситуация очень необычна, и они предпочли бы, чтобы компания позволила всем журналистам получить драйвер без каких-либо ограничений. Обзоры в целом положительные, с указанием некоторых недостатков. Ни одно из изданий не комментирует, могут ли обзоры быть заказными. Вот эти материалы (собранные VideoCardz):

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Пожалуй, наиболее информативной является инфографика, предоставленная французским сайтом JVTech. В обзоре говорится, что журналисты смогли сыграть только в определенных 5 игр и с настройками, определенными NVIDIA. А именно в 1080p, с DLSS 4 в режиме качества и MFG x4 или без.

«Прежде всего, мы отметим, что NVIDIA не лгала в отношении собственных бенчмарков. Итак, да, MFG все еще способна заставить счетчик FPS взорваться, как никогда раньше, даже до 300 FPS в Marvel Rivals или 146 FPS в Cyberpunk 2077. Но есть проблема: 1% минимальных результатов немного занижен на наш вкус в некоторых играх, особенно в Hogwarts Legacy, которую нам трудно считать грабельной», — пишет JVTech.

Очевидно, полных и честных обзоров следует ожидать уже после завтрашнего релиза. Официально известно, что NVIDIA RTX 5060 представят 19 мая на Computex 2025.

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